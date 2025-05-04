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Картопля, запечена з соусом і шинкою: рецепт розкішної гарячої страви
Ніжна запечена картопля під апетитним соусом зі сметани та сиру з шинкою — ідеальна страва для святкового столу або домашньої вечері.
Подайте страву до столу гарячою зі свіжими овочами та зеленню.
Інгредієнти
- картопля
- 600 г
- сметана
- 150 г
- шинка
- 120 г
- сир твердий
- 80 г
- часник сушений
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- сіль
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- перець чорний мелений
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Картоплю вимийте, очистьте та наріжте кружальцями завтовшки 7–10 мм.
Викладіть до форми, полийте олією, злегка посоліть і добре перемішайте.
Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 40–45 хвилин.
Сир натріть на великій тертці.
Шинку наріжте маленькими кубиками.
Для соусу додайте до сметани сир, шинку, часник, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.
Викладіть масу на запечену картоплю, розрівняйте і знову покладіть її до духовки на 10–15 хвилин до появи золотавої скоринки.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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