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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Картопля, запечена з соусом і шинкою: рецепт розкішної гарячої страви

Ніжна запечена картопля під апетитним соусом зі сметани та сиру з шинкою — ідеальна страва для святкового столу або домашньої вечері.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
274 ккал
Картопля запечена з соусом і шинкою

Картопля, запечена з соусом і шинкою / © Credits

Подайте страву до столу гарячою зі свіжими овочами та зеленню.

Інгредієнти

картопля
600 г
сметана
150 г
шинка
120 г
сир твердий
80 г
часник сушений
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
сіль
перець чорний мелений

  1. Картоплю вимийте, очистьте та наріжте кружальцями завтовшки 7–10 мм.

  2. Викладіть до форми, полийте олією, злегка посоліть і добре перемішайте.

  3. Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 40–45 хвилин.

  4. Сир натріть на великій тертці.

  5. Шинку наріжте маленькими кубиками.

  6. Для соусу додайте до сметани сир, шинку, часник, чорний мелений перець і сіль, перемішайте.

  7. Викладіть масу на запечену картоплю, розрівняйте і знову покладіть її до духовки на 10–15 хвилин до появи золотавої скоринки.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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