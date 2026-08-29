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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Картопляна бабка: рецепт родом із дитинства

Рум’яна скоринка, ніжна картопля всередині, шкварки та трохи бринзи — картопляна бабка недарма залишається однією з найулюбленіших домашніх страв.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
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Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт картопляної бабки — страви, яку готували ще наші бабусі. Для неї не потрібні складні продукти чи особливі кулінарні навички, лише картопля, цибуля, яйця, сметана, сир і трохи підчеревини перетворюються на ситну та ароматну запіканку.

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

картопля
4 шт.
цибуля
1 шт.
яйця
2 шт.
сметана
50 г
твердий сир
50 г
вершкове масло
20 г
підчеревина
50 г
фета чи бринза (за бажанням)
сіль
спеції
Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

  1. Картоплю та цибулю подрібніть у кухонному комбайні чи натріть на дрібній тертці.

  2. Підчеревину наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковороді, щоб витопився жир, а шкварки стали золотистими.

  3. До картопляної маси додайте яйця, сметану та тертий сир.

  4. За бажанням можна додати частину шкварок.

  5. Посоліть і приправте спеціями.

  6. Форму для запікання чи глиняний горщик змастіть вершковим маслом і викладіть картопляну масу.

  7. Зверху посипте тертим сиром.

  8. Запікайте 45–50 хв за 180°C.

  9. Приблизно за 5 хв до готовності зніміть кришку, якщо готуєте у горщику, так зверху утвориться апетитна рум’яна скоринка.

  10. Подавайте бабку гарячою зі шкварками, сиром або бринзою.

Картопляна бабка — це золотиста скоринка, ароматні шкварки та м’яка картопляна начинка.

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