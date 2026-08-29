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- Рецепти
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Картопляна бабка: рецепт родом із дитинства
Рум’яна скоринка, ніжна картопля всередині, шкварки та трохи бринзи — картопляна бабка недарма залишається однією з найулюбленіших домашніх страв.
На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт картопляної бабки — страви, яку готували ще наші бабусі. Для неї не потрібні складні продукти чи особливі кулінарні навички, лише картопля, цибуля, яйця, сметана, сир і трохи підчеревини перетворюються на ситну та ароматну запіканку.
Інгредієнти
- картопля
- 4 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- сметана
- 50 г
- твердий сир
- 50 г
- вершкове масло
- 20 г
- підчеревина
- 50 г
- фета чи бринза (за бажанням)
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- сіль
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- спеції
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Приготування
Картоплю та цибулю подрібніть у кухонному комбайні чи натріть на дрібній тертці.
Підчеревину наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковороді, щоб витопився жир, а шкварки стали золотистими.
До картопляної маси додайте яйця, сметану та тертий сир.
За бажанням можна додати частину шкварок.
Посоліть і приправте спеціями.
Форму для запікання чи глиняний горщик змастіть вершковим маслом і викладіть картопляну масу.
Зверху посипте тертим сиром.
Запікайте 45–50 хв за 180°C.
Приблизно за 5 хв до готовності зніміть кришку, якщо готуєте у горщику, так зверху утвориться апетитна рум’яна скоринка.
Подавайте бабку гарячою зі шкварками, сиром або бринзою.
Картопляна бабка — це золотиста скоринка, ароматні шкварки та м’яка картопляна начинка.