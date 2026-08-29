Картопляна бабка: рецепт родом із дитинства

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

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На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт картопляної бабки — страви, яку готували ще наші бабусі. Для неї не потрібні складні продукти чи особливі кулінарні навички, лише картопля, цибуля, яйця, сметана, сир і трохи підчеревини перетворюються на ситну та ароматну запіканку.

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти картопля 4 шт. цибуля 1 шт. яйця 2 шт. сметана 50 г твердий сир 50 г вершкове масло 20 г підчеревина 50 г фета чи бринза (за бажанням) сіль спеції

Картопляна бабка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Картоплю та цибулю подрібніть у кухонному комбайні чи натріть на дрібній тертці. Підчеревину наріжте невеликими шматочками та обсмажте на сковороді, щоб витопився жир, а шкварки стали золотистими. До картопляної маси додайте яйця, сметану та тертий сир. За бажанням можна додати частину шкварок. Посоліть і приправте спеціями. Форму для запікання чи глиняний горщик змастіть вершковим маслом і викладіть картопляну масу. Зверху посипте тертим сиром. Запікайте 45–50 хв за 180°C. Приблизно за 5 хв до готовності зніміть кришку, якщо готуєте у горщику, так зверху утвориться апетитна рум’яна скоринка. Подавайте бабку гарячою зі шкварками, сиром або бринзою.

Картопляна бабка — це золотиста скоринка, ароматні шкварки та м’яка картопляна начинка.

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