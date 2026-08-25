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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Картопляна запіканка з броколі та шинкою: рецепт корисної та ситної страви

Ситна, корисна запіканка, яка ідеально підійде для обіду чи вечері й не вимагає багато часу на приготування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Картопляна запіканка з броколі та шинкою

Картопляна запіканка з броколі та шинкою / © Credits

Страва виходить ніжною, а завдяки вершкам і сиру — ароматною та соковитою.

Інгредієнти

картопля
400 г
броколі
300 г
шинка
150 г
курячі яйця
2 шт.
вершки 10 %
200 мл
твердий сир
120 г
часник
2 зубчики
мелений чорний перець
сіль
вершкове масло

  1. Картоплю помийте, очистьте і наріжте тонкими кружечками.

  2. Броколі промийте та розберіть на суцвіття

  3. Шинку наріжте кубиками.

  4. Часник очистьте і видавіть через прес.

  5. Сир натріть на великій тертці.

  6. Яйця збийте вінчиком, влийте вершки, додайте часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  7. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть картоплю, посипте меленим чорним перцем, посоліть, потім зверху розподіліть броколі, посипте шинкою та залийте яєчною сумішшю.

  8. Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин, до м’якості овочів, потім посипте сиром і поставте в духовку ще на 5–10 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Використовуйте вершки будь-якої жирності.

  • Шинку можна замінити на будь-яку ковбасу.

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