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Картопляна запіканка з броколі та шинкою: рецепт корисної та ситної страви
Ситна, корисна запіканка, яка ідеально підійде для обіду чи вечері й не вимагає багато часу на приготування.
Страва виходить ніжною, а завдяки вершкам і сиру — ароматною та соковитою.
Інгредієнти
- картопля
- 400 г
- броколі
- 300 г
- шинка
- 150 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- вершки 10 %
- 200 мл
- твердий сир
- 120 г
- часник
- 2 зубчики
- мелений чорний перець
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- сіль
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- вершкове масло
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Картоплю помийте, очистьте і наріжте тонкими кружечками.
Броколі промийте та розберіть на суцвіття
Шинку наріжте кубиками.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Сир натріть на великій тертці.
Яйця збийте вінчиком, влийте вершки, додайте часник, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть картоплю, посипте меленим чорним перцем, посоліть, потім зверху розподіліть броколі, посипте шинкою та залийте яєчною сумішшю.
Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин, до м’якості овочів, потім посипте сиром і поставте в духовку ще на 5–10 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Використовуйте вершки будь-якої жирності.
Шинку можна замінити на будь-яку ковбасу.