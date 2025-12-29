Картопляна запіканка зі свининою та плавленим сиром: рецепт смачної страви

Картопляна запіканка / © Credits

Реклама

Саме такою є картопляна запіканка зі свининою та плавленим сиром від фудблогерки Радостіної Ксенії — проста, поживна та неймовірно смачна страва, яка легко може стати сімейним фаворитом.

Це той самий рецепт, який поєднує ніжність картоплі, соковитість свинячого ошийка та вершкову кремовість сиру. Ідеальний варіант для сімейної вечері, недільного обіду чи коли хочеться чогось по-справжньому домашнього.

Інгредієнти Картопля 7 шт. Свинячий ошийок 500 г Цибуля 1 шт. Плавлений сир 1–2 шт. Сметана 3 ст. л Часник 2–3 зубчики Сіль 0,5 ч. л Мелений чорний перець Сушена зелень 1 ч. л Сушений часник 1 ч. л Твердий сир 70 г

Приготування

Картоплю очистьте та наріжте тонкими кружальцями. Свинину наріжте невеликими шматочками, цибулю — півкільцями, часник дрібно подрібніть. У мисці змішайте сметану, часник, сіль, перець, сушену зелень та сушений часник. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, м’ясо, цибулю та шматочки плавленого сиру. Кожен шар злегка змащуйте соусом. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці 40–50 хв. За 10 хв до готовності посипте страву тертим твердим сиром, щоб утворилася апетитна золотиста скоринка.

Подача

Подавайте запіканку гарячою, доповніть свіжим салатом або квашеними овочами. Вона чудово смакує і наступного дня, просто розігрійте порцію у духовці чи на сковороді.

Реклама

Це той випадок, коли проста страва дарує максимум задоволення.