- 72
- 2 хв
Картопляні кльоцки з солоним сиром — рецепт класичної української страви
Ніжні, теплі, зі щедрою сирною начинкою — кльоцки з сиром давно стали символом домашнього затишку. Ця страва не потребує складних технік, зате дарує максимум смаку та емоцій.
Кльоцки, книдлі, галушки чи навіть пелюшки — як би ви їх не називали, суть одинакова — це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка передається з покоління у покоління.
Особливість цієї версії — у поєднанні ніжного картопляного тіста та ароматної сирної начинки з кропом і часником. Це той самий випадок, коли прості інгредієнти створюють справжню магію, а про рецепт приготування цього смаколика розповіли на сторінці receptoria_.
Інгредієнти
Для тіста
картопля — 500 г
яйце — 1 шт.
борошно
сіль
сушені овочі
Для начинки
кисломолочний сир — 500 г
кріп — 1 пучок
часник — 3 зубчики
сіль
прованські трави
Приготування
Один з найзручніших кулінарних лайфгаків — метод «на око». Відварену картоплю розімніть, умовно поділіть масу на 4 частини, одну частину замініть борошном. Такий підхід допомагає отримати ідеальну консистенцію тіста — не надто липку, але й не забиту борошном.
Далі додайте яйце, сіль і сушені овочі та замішайте м’яке еластичне тісто.
Сир змішайте з дрібно нарізаним кропом, подрібненим часником, сіллю і спеціями.
Форма кльоцок може бути будь-якою — як маленькі пиріжки, «пальчики» чи класичні галушки.
Кожну порцію картоплі обваляйте в борошні, додайте начинку та акуратно защипніть.
Доведіть воду до кипіння, додайте сіль та опустіть кльоцки.
Готовність визначити просто — коли вони спливають на поверхню, ще 2–3 хв — і можна діставати.
Кльоцки з сиром не потребують ідеальності — лише трохи часу, простих інгредієнтів і бажання зробити щось смачне для себе чи близьких.