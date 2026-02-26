Кльоцки з сиром / tiktok.com/@receptoria_

Кльоцки, книдлі, галушки чи навіть пелюшки — як би ви їх не називали, суть одинакова — це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка передається з покоління у покоління.

Особливість цієї версії — у поєднанні ніжного картопляного тіста та ароматної сирної начинки з кропом і часником. Це той самий випадок, коли прості інгредієнти створюють справжню магію, а про рецепт приготування цього смаколика розповіли на сторінці receptoria_.

Інгредієнти

Для тіста

картопля — 500 г

яйце — 1 шт.

борошно

сіль

сушені овочі

Для начинки

кисломолочний сир — 500 г

кріп — 1 пучок

часник — 3 зубчики

сіль

прованські трави

Приготування

Один з найзручніших кулінарних лайфгаків — метод «на око». Відварену картоплю розімніть, умовно поділіть масу на 4 частини, одну частину замініть борошном. Такий підхід допомагає отримати ідеальну консистенцію тіста — не надто липку, але й не забиту борошном. Далі додайте яйце, сіль і сушені овочі та замішайте м’яке еластичне тісто. Сир змішайте з дрібно нарізаним кропом, подрібненим часником, сіллю і спеціями. Форма кльоцок може бути будь-якою — як маленькі пиріжки, «пальчики» чи класичні галушки. Кожну порцію картоплі обваляйте в борошні, додайте начинку та акуратно защипніть. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль та опустіть кльоцки. Готовність визначити просто — коли вони спливають на поверхню, ще 2–3 хв — і можна діставати.

Кльоцки з сиром не потребують ідеальності — лише трохи часу, простих інгредієнтів і бажання зробити щось смачне для себе чи близьких.