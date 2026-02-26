ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Картопляні кльоцки з солоним сиром — рецепт класичної української страви

Ніжні, теплі, зі щедрою сирною начинкою — кльоцки з сиром давно стали символом домашнього затишку. Ця страва не потребує складних технік, зате дарує максимум смаку та емоцій.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кльоцки з сиром tiktok.com/@receptoria_

Кльоцки з сиром / tiktok.com/@receptoria_

Кльоцки, книдлі, галушки чи навіть пелюшки — як би ви їх не називали, суть одинакова — це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка передається з покоління у покоління.

Особливість цієї версії — у поєднанні ніжного картопляного тіста та ароматної сирної начинки з кропом і часником. Це той самий випадок, коли прості інгредієнти створюють справжню магію, а про рецепт приготування цього смаколика розповіли на сторінці receptoria_.

Інгредієнти

Для тіста

  • картопля — 500 г

  • яйце — 1 шт.

  • борошно

  • сіль

  • сушені овочі

Для начинки

  • кисломолочний сир — 500 г

  • кріп — 1 пучок

  • часник — 3 зубчики

  • сіль

  • прованські трави

Приготування

  1. Один з найзручніших кулінарних лайфгаків — метод «на око». Відварену картоплю розімніть, умовно поділіть масу на 4 частини, одну частину замініть борошном. Такий підхід допомагає отримати ідеальну консистенцію тіста — не надто липку, але й не забиту борошном.

  2. Далі додайте яйце, сіль і сушені овочі та замішайте м’яке еластичне тісто.

  3. Сир змішайте з дрібно нарізаним кропом, подрібненим часником, сіллю і спеціями.

  4. Форма кльоцок може бути будь-якою — як маленькі пиріжки, «пальчики» чи класичні галушки.

  5. Кожну порцію картоплі обваляйте в борошні, додайте начинку та акуратно защипніть.

  6. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль та опустіть кльоцки.

  7. Готовність визначити просто — коли вони спливають на поверхню, ще 2–3 хв — і можна діставати.

Кльоцки з сиром не потребують ідеальності — лише трохи часу, простих інгредієнтів і бажання зробити щось смачне для себе чи близьких.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie