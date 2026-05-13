Картопляні котлети з сиром та томатним соусом: оригінальний рецепт

Фудблогерка Monika Molecka розповіла про рецепт, який ідеально вписується у сучасну кулінарну філософію мінімальних відходів. Ідея проста та актуальна: використовувати залишки їжі, щоб створювати нові повноцінні страви. Авторка наголошує, що не любить марнування продуктів.

Інгредієнти

Для котлет

картопляне пюре (без молока та масла) 450 г

сир Гауда 200 г

пшеничне борошно 100 г

сіль ¼ ч. л

перець ¼ ч. л

яйце 1 шт.

панірувальні сухарі 100 г

солодка паприка ½ ч. л

олія

Для томатно-перцевого соусу

томатний соус 150 мл

червоний перець ½ шт.

оливкова олія 1 ч. л

дрібка цукру

часник 1 зубчик

сіль

перець

чилі

сушений орегано ½ ч. л

базилік ½ ч. л

свіжа петрушка

Приготування

Картопляне пюре розім’яти до однорідності. Воно має бути без додавання молока чи масла, щоб маса залишалася щільною. Додати яйце, борошно, сіль, перець і паприку. Замісити тісто, схоже за консистенцією на масу для галушок. Якщо воно занадто липке, можна підсипати ще трохи борошна. З картопляної маси сформувати пласкі коржики. У центр кожного покласти шматочок сиру та акуратно защипнути краї, сформувати котлети. Обваляти їх у панірувальних сухарях. Котлети викласти на деко з пергаментом. Злегка скропити олією чи пройтися пензликом по поверхні. Випікати за 200°C приблизно 20–25 хв, доки вони не стануть золотистими та хрусткими. На пательні розігріти оливкову олію, додати подрібнений часник і швидко обсмажити. Далі додати червоний перець, томатний соус, сіль, перець і дрібку цукру. Проварити, доки перець стане м’яким. Потім усе збити до однорідної текстури блендером, повернути на вогонь і трохи уварити до легкого загущення. Наприкінці додати орегано, базилік і свіжу петрушку.

Ці котлети — класичний приклад того, як домашня кухня може бути одночасно простою, економною та дуже «затишною». Хрустка скоринка, м’яка картопляна основа і розтоплений сир усередині створюють знайомий, майже дитячий смак.

Цей рецепт більше, ніж просто страва, це маленький маніфест сучасної кухні, де важливі не лише інгредієнти, а й ставлення до них. І, можливо, саме такі прості рецепти сьогодні формують найважливішу кулінарну естетику.

