Картопляні котлети з сиром та томатним соусом: оригінальний рецепт
Вчорашнє картопляне пюре, шматок сиру та трохи борошна, і на столі з’являються хрусткі котлети з тягучою серединкою та ароматним томатно-перцевим соусом.
Фудблогерка Monika Molecka розповіла про рецепт, який ідеально вписується у сучасну кулінарну філософію мінімальних відходів. Ідея проста та актуальна: використовувати залишки їжі, щоб створювати нові повноцінні страви. Авторка наголошує, що не любить марнування продуктів.
Інгредієнти
Для котлет
картопляне пюре (без молока та масла) 450 г
сир Гауда 200 г
пшеничне борошно 100 г
сіль ¼ ч. л
перець ¼ ч. л
яйце 1 шт.
панірувальні сухарі 100 г
солодка паприка ½ ч. л
олія
Для томатно-перцевого соусу
томатний соус 150 мл
червоний перець ½ шт.
оливкова олія 1 ч. л
дрібка цукру
часник 1 зубчик
сіль
перець
чилі
сушений орегано ½ ч. л
базилік ½ ч. л
свіжа петрушка
Приготування
Картопляне пюре розім’яти до однорідності. Воно має бути без додавання молока чи масла, щоб маса залишалася щільною.
Додати яйце, борошно, сіль, перець і паприку.
Замісити тісто, схоже за консистенцією на масу для галушок. Якщо воно занадто липке, можна підсипати ще трохи борошна.
З картопляної маси сформувати пласкі коржики.
У центр кожного покласти шматочок сиру та акуратно защипнути краї, сформувати котлети.
Обваляти їх у панірувальних сухарях.
Котлети викласти на деко з пергаментом.
Злегка скропити олією чи пройтися пензликом по поверхні.
Випікати за 200°C приблизно 20–25 хв, доки вони не стануть золотистими та хрусткими.
На пательні розігріти оливкову олію, додати подрібнений часник і швидко обсмажити.
Далі додати червоний перець, томатний соус, сіль, перець і дрібку цукру.
Проварити, доки перець стане м’яким.
Потім усе збити до однорідної текстури блендером, повернути на вогонь і трохи уварити до легкого загущення.
Наприкінці додати орегано, базилік і свіжу петрушку.
Ці котлети — класичний приклад того, як домашня кухня може бути одночасно простою, економною та дуже «затишною». Хрустка скоринка, м’яка картопляна основа і розтоплений сир усередині створюють знайомий, майже дитячий смак.
Цей рецепт більше, ніж просто страва, це маленький маніфест сучасної кухні, де важливі не лише інгредієнти, а й ставлення до них. І, можливо, саме такі прості рецепти сьогодні формують найважливішу кулінарну естетику.