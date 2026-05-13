Рецепти
52
2 хв

Картопляні котлети з сиром та томатним соусом: оригінальний рецепт

Вчорашнє картопляне пюре, шматок сиру та трохи борошна, і на столі з’являються хрусткі котлети з тягучою серединкою та ароматним томатно-перцевим соусом.

Станіслава Бондаренко
Картопляні котлети з сиром та томатним соусом instagram.com/pysznieczyprzepysznie / © Instagram

Фудблогерка Monika Molecka розповіла про рецепт, який ідеально вписується у сучасну кулінарну філософію мінімальних відходів. Ідея проста та актуальна: використовувати залишки їжі, щоб створювати нові повноцінні страви. Авторка наголошує, що не любить марнування продуктів.

Інгредієнти

Для котлет

  • картопляне пюре (без молока та масла) 450 г

  • сир Гауда 200 г

  • пшеничне борошно 100 г

  • сіль ¼ ч. л

  • перець ¼ ч. л

  • яйце 1 шт.

  • панірувальні сухарі 100 г

  • солодка паприка ½ ч. л

  • олія

Для томатно-перцевого соусу

  • томатний соус 150 мл

  • червоний перець ½ шт.

  • оливкова олія 1 ч. л

  • дрібка цукру

  • часник 1 зубчик

  • сіль

  • перець

  • чилі

  • сушений орегано ½ ч. л

  • базилік ½ ч. л

  • свіжа петрушка

Приготування

  1. Картопляне пюре розім’яти до однорідності. Воно має бути без додавання молока чи масла, щоб маса залишалася щільною.

  2. Додати яйце, борошно, сіль, перець і паприку.

  3. Замісити тісто, схоже за консистенцією на масу для галушок. Якщо воно занадто липке, можна підсипати ще трохи борошна.

  4. З картопляної маси сформувати пласкі коржики.

  5. У центр кожного покласти шматочок сиру та акуратно защипнути краї, сформувати котлети.

  6. Обваляти їх у панірувальних сухарях.

  7. Котлети викласти на деко з пергаментом.

  8. Злегка скропити олією чи пройтися пензликом по поверхні.

  9. Випікати за 200°C приблизно 20–25 хв, доки вони не стануть золотистими та хрусткими.

  10. На пательні розігріти оливкову олію, додати подрібнений часник і швидко обсмажити.

  11. Далі додати червоний перець, томатний соус, сіль, перець і дрібку цукру.

  12. Проварити, доки перець стане м’яким.

  13. Потім усе збити до однорідної текстури блендером, повернути на вогонь і трохи уварити до легкого загущення.

  14. Наприкінці додати орегано, базилік і свіжу петрушку.

Ці котлети — класичний приклад того, як домашня кухня може бути одночасно простою, економною та дуже «затишною». Хрустка скоринка, м’яка картопляна основа і розтоплений сир усередині створюють знайомий, майже дитячий смак.

Цей рецепт більше, ніж просто страва, це маленький маніфест сучасної кухні, де важливі не лише інгредієнти, а й ставлення до них. І, можливо, саме такі прості рецепти сьогодні формують найважливішу кулінарну естетику.

