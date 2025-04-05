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Картопляні рогалики з сиром: рецепт оригінальної закуски
Картопляні рогалики з сиром - це оригінальна закуска, яка готується з картопляного пюре з додаванням борошна та сиру, а для начинки використовуйте будь-який вид сиру.
Рогалики виходять несолодкі, ароматні, з хрусткою скоринкою, а всередині м'які та соковиті.
Інгредієнти
- картопля
- 300 г
- борошно пшеничне
- 100 г
- сир твердий
- 100 г
- сіль
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- олія
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Картоплю очистьте, наріжте на шматочки.
Залийте водою і варіть 15 хвилин від моменту закипання.
Воду злийте, розімніть картоплю у пюре і остудіть.
Сир натріть на дрібній тертці та розділіть на дві частини.
У миску викладіть картоплю, одну частину сиру, борошно, сіль і замісіть тісто.
На робочу поверхню, присипану трохи борошном, викладіть тісто.
Розкачайте його у вигляді кола завтовшки 0,5 сантиметрів.
Наріжте на рівні трикутники.
На широкий край кожного трикутника викладіть тертий сир та загорніть у формі рогаликів.
У глибокій сковороді або сотейнику розігрійте олію та обсмажте рогалики з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради:
За бажанням у начинку можна додати кріп чи будь-яку зелень.
Готові рогалики викладіть на паперові серветки, щоб вони увібрали зайву олію.
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