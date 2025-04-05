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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Картопляні рогалики з сиром: рецепт оригінальної закуски

Картопляні рогалики з сиром - це оригінальна закуска, яка готується з картопляного пюре з додаванням борошна та сиру, а для начинки використовуйте будь-який вид сиру.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
275 ккал
Картопляні рогалики з сиром

Картопляні рогалики з сиром / © Credits

Рогалики виходять несолодкі, ароматні, з хрусткою скоринкою, а всередині м'які та соковиті.

Інгредієнти

картопля
300 г
борошно пшеничне
100 г
сир твердий
100 г
сіль
олія

  1. Картоплю очистьте, наріжте на шматочки.

  2. Залийте водою і варіть 15 хвилин від моменту закипання.

  3. Воду злийте, розімніть картоплю у пюре і остудіть.

  4. Сир натріть на дрібній тертці та розділіть на дві частини.

  5. У миску викладіть картоплю, одну частину сиру, борошно, сіль і замісіть тісто.

  6. На робочу поверхню, присипану трохи борошном, викладіть тісто.

  7. Розкачайте його у вигляді кола завтовшки 0,5 сантиметрів.

  8. Наріжте на рівні трикутники.

  9. На широкий край кожного трикутника викладіть тертий сир та загорніть у формі рогаликів.

  10. У глибокій сковороді або сотейнику розігрійте олію та обсмажте рогалики з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

За бажанням у начинку можна додати кріп чи будь-яку зелень.

Готові рогалики викладіть на паперові серветки, щоб вони увібрали зайву олію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7
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