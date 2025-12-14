Картопляні шашлики з м’ясом: рецепт гарячої страви до святкового столу

Картопляні шашлики з мʼясом tiktok.com_@radostina_ksenia_

Фудблогерка Радостіна Ксенія запропонувала просту, але надзвичайно смачну ідею: картопляні шашлики з м’ясом. Вони не тільки мають апетитний вигляд, але й поєднують у собі ситність і святкову атмосферу.

Інгредієнти

Шашлички

Картопля варена 8–10 шт.

Грудинка (не жирна) 500 г

Сіль

Перець

Коріандр мелений 0,5 ч. л

Сушений часник 0,5 ч. л

Сік половини лимона

Соус

Сметана 3 ст. л

Майонез 3 ст. л

Олія 1 ст. л

Сіль

Перець

Часник 3 зубчики

Кріп 1 пучок

Приготування

Картопля: варимо цілою у підсоленій воді майже до готовності. Важливо — не переварити, щоб вона тримала форму на шпажках. М’ясо: маринуємо у спеціях, солі та лимонному соку. Соус: змішуємо сметану, майонез, олію, подрібнений часник, сіль, перець та кріп. Формування шашликів: на дерев’яні шпажки по черзі нанизуємо картоплю та м’ясо. Запікання: перекладаємо на деко, змащуємо соусом і ставимо у розігріту духовку на 30 хв за 180°C.

Поради

Не переварюйте картоплю. Вона має бути майже готовою, щоб під час запікання не розпалася.

Маринуйте м’ясо заздалегідь, мінімум на 30 хв, так воно буде соковитішим.

Соус можна адаптувати: додайте трохи гірчиці для пікантності чи лимонної цедри для свіжості.

Ці шашлички можна подавати не тільки на свята, а й на сімейну вечерю чи пікнік, а якщо приготувати соус заздалегідь, процес стає ще швидшим.