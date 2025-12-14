- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Картопляні шашлики з м’ясом: рецепт гарячої страви до святкового столу
Якщо ви хочете здивувати гостей святковим столом, але не витрачати години на складні страви, ця страва саме для вас.
Фудблогерка Радостіна Ксенія запропонувала просту, але надзвичайно смачну ідею: картопляні шашлики з м’ясом. Вони не тільки мають апетитний вигляд, але й поєднують у собі ситність і святкову атмосферу.
Інгредієнти
Шашлички
Картопля варена 8–10 шт.
Грудинка (не жирна) 500 г
Сіль
Перець
Коріандр мелений 0,5 ч. л
Сушений часник 0,5 ч. л
Сік половини лимона
Соус
Сметана 3 ст. л
Майонез 3 ст. л
Олія 1 ст. л
Сіль
Перець
Часник 3 зубчики
Кріп 1 пучок
Приготування
Картопля: варимо цілою у підсоленій воді майже до готовності. Важливо — не переварити, щоб вона тримала форму на шпажках.
М’ясо: маринуємо у спеціях, солі та лимонному соку.
Соус: змішуємо сметану, майонез, олію, подрібнений часник, сіль, перець та кріп.
Формування шашликів: на дерев’яні шпажки по черзі нанизуємо картоплю та м’ясо.
Запікання: перекладаємо на деко, змащуємо соусом і ставимо у розігріту духовку на 30 хв за 180°C.
Поради
Не переварюйте картоплю. Вона має бути майже готовою, щоб під час запікання не розпалася.
Маринуйте м’ясо заздалегідь, мінімум на 30 хв, так воно буде соковитішим.
Соус можна адаптувати: додайте трохи гірчиці для пікантності чи лимонної цедри для свіжості.
Ці шашлички можна подавати не тільки на свята, а й на сімейну вечерю чи пікнік, а якщо приготувати соус заздалегідь, процес стає ще швидшим.