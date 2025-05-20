Картопляні зрази з грибною начинкою: рецепт смачної української страви / © Credits

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Цей варіант — не лише смачний, а й універсальний: підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу. А головне — готуються з доступних інгредієнтів і без особливих зусиль. Як все правильно зробити розповіли на сторінці kathycoooks.

Інгредієнти

Для картопляного тіста

Картопля 600 г

Яйце 1 шт.

Борошно 2 ст. л

Сіль

Перець

Рослинна олія

Для грибної начинки

Гриби (печериці чи лісові) 200 г

Цибуля 1 шт.

Крем-сир 2 ст. л

Сіль

Перець

Сушений часник

Вершкове масло

Приготування

Очистьте картоплю, наріжте кубиками та відваріть до готовності у підсоленій воді. Злийте воду, розімніть картоплю у пюре, дайте повністю охолонути. Додайте до пюре яйце, сіль, перець і поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке, трохи липке тісто (за потреби можна додати ще 1 ст. л борошна). Наріжте гриби та цибулю кубиками. Обсмажте цибулю до прозорості на вершковому маслі, додайте гриби. Смажте до випаровування вологи та золотистого кольору. Додайте сіль, перець і трохи сушеного часнику. Зніміть з вогню, додайте крем-сир і добре перемішайте. Дайте начинці охолонути. З картопляної маси сформуйте кульку, зробіть у центрі заглиблення. Покладіть трохи грибної начинки та акуратно заліпіть, сформуйте овальну чи круглу зразу. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3–4 хв з кожного боку).

Поради:

Якщо картопля дуже волога — додайте трохи більше борошна чи 1–2 ст. л крохмалю.

Для хрусткішої скоринки можна обваляти зрази у сухарях або манці перед смаженням.

Крем-сир чудово збагачує начинку смаком — він додає вершкової ніжності. Але його можна замінити на домашній сир або натертий твердий сир.

Подавайте гарячими зі сметаною, грибним соусом або зеленню. Ідеально поєднуються з легким салатом зі свіжих овочів.

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Діти зазвичай полюбляють ці зрази, особливо з м’якшою начинкою. Якщо ви чи ваша дитина не любить гриби, спробуйте варіант із сиром, куркою чи пюре з броколі.