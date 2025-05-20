ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Картопляні зрази з грибною начинкою: рецепт смачної української страви

Ароматні, золотисті, ніжні всередині та з апетитною скоринкою — картопляні зрази з грибною начинкою давно стали улюбленою стравою українських родин.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Картопляні зрази з грибною начинкою: рецепт смачної української страви

Картопляні зрази з грибною начинкою: рецепт смачної української страви / © Credits

Цей варіант — не лише смачний, а й універсальний: підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу. А головне — готуються з доступних інгредієнтів і без особливих зусиль. Як все правильно зробити розповіли на сторінці kathycoooks.

Інгредієнти

Для картопляного тіста

  • Картопля 600 г

  • Яйце 1 шт.

  • Борошно 2 ст. л

  • Сіль

  • Перець

  • Рослинна олія

Для грибної начинки

  • Гриби (печериці чи лісові) 200 г

  • Цибуля 1 шт.

  • Крем-сир 2 ст. л

  • Сіль

  • Перець

  • Сушений часник

  • Вершкове масло

Приготування

  1. Очистьте картоплю, наріжте кубиками та відваріть до готовності у підсоленій воді.

  2. Злийте воду, розімніть картоплю у пюре, дайте повністю охолонути.

  3. Додайте до пюре яйце, сіль, перець і поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке, трохи липке тісто (за потреби можна додати ще 1 ст. л борошна).

  4. Наріжте гриби та цибулю кубиками.

  5. Обсмажте цибулю до прозорості на вершковому маслі, додайте гриби.

  6. Смажте до випаровування вологи та золотистого кольору. Додайте сіль, перець і трохи сушеного часнику.

  7. Зніміть з вогню, додайте крем-сир і добре перемішайте. Дайте начинці охолонути.

  8. З картопляної маси сформуйте кульку, зробіть у центрі заглиблення.

  9. Покладіть трохи грибної начинки та акуратно заліпіть, сформуйте овальну чи круглу зразу.

  10. Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3–4 хв з кожного боку).

Поради:

  • Якщо картопля дуже волога — додайте трохи більше борошна чи 1–2 ст. л крохмалю.

  • Для хрусткішої скоринки можна обваляти зрази у сухарях або манці перед смаженням.

  • Крем-сир чудово збагачує начинку смаком — він додає вершкової ніжності. Але його можна замінити на домашній сир або натертий твердий сир.

Подавайте гарячими зі сметаною, грибним соусом або зеленню. Ідеально поєднуються з легким салатом зі свіжих овочів.

Діти зазвичай полюбляють ці зрази, особливо з м’якшою начинкою. Якщо ви чи ваша дитина не любить гриби, спробуйте варіант із сиром, куркою чи пюре з броколі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie