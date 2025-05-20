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Картопляні зрази з грибною начинкою: рецепт смачної української страви
Ароматні, золотисті, ніжні всередині та з апетитною скоринкою — картопляні зрази з грибною начинкою давно стали улюбленою стравою українських родин.
Цей варіант — не лише смачний, а й універсальний: підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу. А головне — готуються з доступних інгредієнтів і без особливих зусиль. Як все правильно зробити розповіли на сторінці kathycoooks.
Інгредієнти
Для картопляного тіста
Картопля 600 г
Яйце 1 шт.
Борошно 2 ст. л
Сіль
Перець
Рослинна олія
Для грибної начинки
Гриби (печериці чи лісові) 200 г
Цибуля 1 шт.
Крем-сир 2 ст. л
Сіль
Перець
Сушений часник
Вершкове масло
Приготування
Очистьте картоплю, наріжте кубиками та відваріть до готовності у підсоленій воді.
Злийте воду, розімніть картоплю у пюре, дайте повністю охолонути.
Додайте до пюре яйце, сіль, перець і поступово всипайте борошно. Замісіть м’яке, трохи липке тісто (за потреби можна додати ще 1 ст. л борошна).
Наріжте гриби та цибулю кубиками.
Обсмажте цибулю до прозорості на вершковому маслі, додайте гриби.
Смажте до випаровування вологи та золотистого кольору. Додайте сіль, перець і трохи сушеного часнику.
Зніміть з вогню, додайте крем-сир і добре перемішайте. Дайте начинці охолонути.
З картопляної маси сформуйте кульку, зробіть у центрі заглиблення.
Покладіть трохи грибної начинки та акуратно заліпіть, сформуйте овальну чи круглу зразу.
Обсмажуйте на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3–4 хв з кожного боку).
Поради:
Якщо картопля дуже волога — додайте трохи більше борошна чи 1–2 ст. л крохмалю.
Для хрусткішої скоринки можна обваляти зрази у сухарях або манці перед смаженням.
Крем-сир чудово збагачує начинку смаком — він додає вершкової ніжності. Але його можна замінити на домашній сир або натертий твердий сир.
Подавайте гарячими зі сметаною, грибним соусом або зеленню. Ідеально поєднуються з легким салатом зі свіжих овочів.
Діти зазвичай полюбляють ці зрази, особливо з м’якшою начинкою. Якщо ви чи ваша дитина не любить гриби, спробуйте варіант із сиром, куркою чи пюре з броколі.