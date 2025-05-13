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Картопляно-мʼясні котлети: простий рецепт для всієї родини
Якщо ви шукаєте універсальний рецепт, який поєднує і мʼясо, і гарнір, маємо для вас ідеальний варіант — картопляно-мʼясні котлети, які буквально тануть у роті.
Простота приготування, доступні інгредієнти та соковитий результат роблять цю страву улюбленою у багатьох родинах. І що найкраще — вони смакують і гарячими, і холодними, а як саме їх приготувати розповіли на сторінці receptoria1.
Інгредієнти
- Картопля
- 4 шт.
- Свинячий фарш
- 500 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Сіль
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- Чорний мелений перець
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- Гранульований часник
- ½ ч. л
- Приправа (улюблена універсальна)
- 1 ч. л
- Томатна паста
- 2 ст. л
- Вода
- 200 мл
- Олія
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Приготування
Очистьте картоплю та цибулю.
Картоплю натріть на середній тертці, відтисніть зайву рідину (це важливо, щоб котлети тримали форму).
Цибулю також натріть або подрібніть у блендері — так вона краще поєднається з фаршем.
У великій мисці поєднайте натерту картоплю, цибулю та фарш.
Додайте спеції: сіль, перець, гранульований часник і приправу.
Все добре вимісіть руками — маса має стати однорідною, як на класичні котлети.
Змоченими руками сформуйте котлети середнього розміру.
На добре розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки (приблизно по 2–3 хв на бік).
Змішайте томатну пасту з 200 мл теплої води.
Залийте цією сумішшю котлети на сковорідці. Накрийте кришкою та тушкуйте 5 хв. Потім зніміть кришку та дайте соусу трохи випаруватися ще 5–7 хв, поки котлети не стануть повністю готовими.
Поради
Фарш можна змінювати: підійде і курятина, і яловичина, або їхній мікс.
Для вираженішого смаку можна додати трохи тертого твердого сиру чи дрібно нарізаної зелені.
Подавайте з домашньою сметаною, гірчицею чи соусом тартар.
Картопляно-мʼясні котлети — це смачно, ситно, зручно та швидко. Вони ідеально вписуються у формат сімейної вечері, легко перетворюються на «обід із собою» та дарують справжній домашній смак. Не потрібно багато часу чи кулінарного досвіду — достатньо бажання приготувати щось тепле та турботливе для своїх рідних.