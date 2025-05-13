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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Картопляно-мʼясні котлети: простий рецепт для всієї родини

Якщо ви шукаєте універсальний рецепт, який поєднує і мʼясо, і гарнір, маємо для вас ідеальний варіант — картопляно-мʼясні котлети, які буквально тануть у роті.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
Картопляно-мʼясні котлети: простий рецепт для всієї родини

Картопляно-мʼясні котлети: простий рецепт для всієї родини / © Credits

Простота приготування, доступні інгредієнти та соковитий результат роблять цю страву улюбленою у багатьох родинах. І що найкраще — вони смакують і гарячими, і холодними, а як саме їх приготувати розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти

Картопля
4 шт.
Свинячий фарш
500 г
Цибуля
1 шт.
Сіль
Чорний мелений перець
Гранульований часник
½ ч. л
Приправа (улюблена універсальна)
1 ч. л
Томатна паста
2 ст. л
Вода
200 мл
Олія

Приготування

  1. Очистьте картоплю та цибулю.

  2. Картоплю натріть на середній тертці, відтисніть зайву рідину (це важливо, щоб котлети тримали форму).

  3. Цибулю також натріть або подрібніть у блендері — так вона краще поєднається з фаршем.

  4. У великій мисці поєднайте натерту картоплю, цибулю та фарш.

  5. Додайте спеції: сіль, перець, гранульований часник і приправу.

  6. Все добре вимісіть руками — маса має стати однорідною, як на класичні котлети.

  7. Змоченими руками сформуйте котлети середнього розміру.

  8. На добре розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки (приблизно по 2–3 хв на бік).

  9. Змішайте томатну пасту з 200 мл теплої води.

  10. Залийте цією сумішшю котлети на сковорідці. Накрийте кришкою та тушкуйте 5 хв. Потім зніміть кришку та дайте соусу трохи випаруватися ще 5–7 хв, поки котлети не стануть повністю готовими.

Поради

  • Фарш можна змінювати: підійде і курятина, і яловичина, або їхній мікс.

  • Для вираженішого смаку можна додати трохи тертого твердого сиру чи дрібно нарізаної зелені.

  • Подавайте з домашньою сметаною, гірчицею чи соусом тартар.

Картопляно-мʼясні котлети — це смачно, ситно, зручно та швидко. Вони ідеально вписуються у формат сімейної вечері, легко перетворюються на «обід із собою» та дарують справжній домашній смак. Не потрібно багато часу чи кулінарного досвіду — достатньо бажання приготувати щось тепле та турботливе для своїх рідних.

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