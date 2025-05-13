Картопляно-мʼясні котлети: простий рецепт для всієї родини / © Credits

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Простота приготування, доступні інгредієнти та соковитий результат роблять цю страву улюбленою у багатьох родинах. І що найкраще — вони смакують і гарячими, і холодними, а як саме їх приготувати розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти Картопля 4 шт. Свинячий фарш 500 г Цибуля 1 шт. Сіль Чорний мелений перець Гранульований часник ½ ч. л Приправа (улюблена універсальна) 1 ч. л Томатна паста 2 ст. л Вода 200 мл Олія

Приготування

Очистьте картоплю та цибулю. Картоплю натріть на середній тертці, відтисніть зайву рідину (це важливо, щоб котлети тримали форму). Цибулю також натріть або подрібніть у блендері — так вона краще поєднається з фаршем. У великій мисці поєднайте натерту картоплю, цибулю та фарш. Додайте спеції: сіль, перець, гранульований часник і приправу. Все добре вимісіть руками — маса має стати однорідною, як на класичні котлети. Змоченими руками сформуйте котлети середнього розміру. На добре розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажте котлети з обох боків до рум’яної скоринки (приблизно по 2–3 хв на бік). Змішайте томатну пасту з 200 мл теплої води. Залийте цією сумішшю котлети на сковорідці. Накрийте кришкою та тушкуйте 5 хв. Потім зніміть кришку та дайте соусу трохи випаруватися ще 5–7 хв, поки котлети не стануть повністю готовими.

Поради

Фарш можна змінювати: підійде і курятина, і яловичина, або їхній мікс.

Для вираженішого смаку можна додати трохи тертого твердого сиру чи дрібно нарізаної зелені.

Подавайте з домашньою сметаною, гірчицею чи соусом тартар.

Картопляно-мʼясні котлети — це смачно, ситно, зручно та швидко. Вони ідеально вписуються у формат сімейної вечері, легко перетворюються на «обід із собою» та дарують справжній домашній смак. Не потрібно багато часу чи кулінарного досвіду — достатньо бажання приготувати щось тепле та турботливе для своїх рідних.