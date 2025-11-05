Картопляники: рецепт смачної української страви

Картопляники / © Credits

Рецепт зі сторінки Буде смачно разом — це чудовий приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати щось по-справжньому затишне, смачне та універсальне.

Інгредієнти Картопляне пюре 400 г Яйце 1 шт. Борошно 100 г Крохмаль 1 ст. л Сіль Спеції (чорний перець, сушений часник і мускатний горіх) Твердий сир Олія

Приготування

Розімніть картопляне пюре виделкою, щоб не було грудочок. Додайте яйце, спеції, борошно та крохмаль. Замісіть м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Відщипніть шматочок тіста, сформуйте кружальце, покладіть усередину тертий сир і акуратно защипніть краї, наче вареник. Можна надати форму кульки чи коржика. На розігрітій олії обсмажте картопляники з обох боків до золотистої скоринки. Щоб страва була менш жирною, викладіть готові картопляники на паперовий рушник, він вбере зайву олію.

Поради

Подавайте зі сметаною, часниковим соусом або грибною підливою.

Додайте до начинки смажені гриби, шинку чи зелень.

Якщо любите запечену версію, викладіть обсмажені картопляники у форму, посипте сиром і запікайте ще 10 хв у духовці.

Картопляники — страва, яку готують по всій Україні, особливо на заході. Це приклад розумної кухні без відходів, коли залишки картопляного пюре перетворюються на щось нове та смачне. Сьогодні цей рецепт переживає справжнє відродження, його подають навіть у модних кафе у сучасній інтерпретації.