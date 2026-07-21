Картопляний кіш із пореєм і чедером: рецепт ситного пирога, який може стати фаворитом на вашій кухні

Картопляний кіш із пореєм і чедером tiktok.com/@annasimiachko

Реклама

Класичний французький кіш традиційно готують із пісочного тіста, але цей рецепт пропонує цікаву альтернативу — основу із відвареної картоплі. Вона виходить ніжною всередині, із легкою рум’яною скоринкою зовні та чудово поєднується з соковитою начинкою.

Фудблогерка Анна Сімячко назвала цей варіант максимально простим, корисним і смачним. І важко не погодитися, адже тут мінімум складних інгредієнтів і нескладна технологія приготування.

Картопляний кіш із пореєм і чедером tiktok.com/@annasimiachko

Інгредієнти

Для картопляної основи

картопля — 1 кг

оливкова олія — 3 ст.

сіль

чорний перецю

італійські трави

Для начинки

цибуля-порей — 2 стебла

куряче філе — 300 г (приблизно одна велика грудка)

сир чедер (або будь-який улюблений твердий сир) — 200 г

Для заливки

яйця — 3 шт.

рикота, сметана чи густий натуральний йогурт — 200 г

сіль

перець

За бажанням можна прикрасити пиріг кількома гілочками свіжого чебрецю.

Реклама

Картопляний кіш із пореєм і чедером tiktok.com/@annasimiachko

Приготування

Спочатку відваріть картоплю у шкірці до готовності, після чого дайте їй охолонути. Форму для випікання змастіть оливковою олією чи вершковим маслом. Викладіть картоплю та за допомогою звичайної склянки сформуйте рівне дно та бортики майбутнього пирога. Якщо картопля прилипає, склянку можна злегка змочувати водою. Поставте основу у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 15–20 хв, щоб вона стала золотистою. Тим часом обсмажте на оливковій олії цибулю-порей із сіллю, перцем та італійськими травами. Додайте нарізане куряче філе та готуйте до легкої золотистої скоринки. Готову начинку рівномірно розподіліть по картопляній основі. Для заливки змішайте яйця з рикотою. За бажанням її можна замінити сметаною чи густим натуральним йогуртом. Приправте сіллю та перцем і добре перемішайте. Залийте суміш поверх начинки, щедро посипте тертим сиром чедер. Якщо любите ароматні трави, додайте зверху кілька гілочок свіжого чебрецю. Випікайте пиріг за температури 170°C протягом 25–30 хв, доки сир не стане золотистим, а заливка повністю не схопиться. Після духовки дайте кішу трохи охолонути, так його буде легше нарізати, а смак стане ще насиченішим.

Цей кіш легко адаптувати під власний смак. Замість чедера можна використати будь-який твердий сир, а рикоту — замінити сметаною чи густим йогуртом. Завдяки картопляній основі страва виходить поживною, а поєднання ніжного курячого філе, солодкуватого порею та розплавленого сиру робить її по-справжньому домашньою.

Вона однаково смакує і гарячою, і теплою, тому стане чудовим варіантом для обіду, вечері чи навіть наступного дня як ситний перекус.

Картопляний кіш із пореєм і чедером — ще один доказ того, що смачні домашні страви не потребують складних інгредієнтів чи багато часу приготування.

Новини партнерів