Картопляний пиріг за рецептом XVIII століття: фудблогер повторив страву, яку готували в Америці понад 200 років тому

Картопляний пиріг / © Associated Press

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Виявляється, деякі страви з минулого зовсім не поступаються сучасним рецептам за простотою та апетитністю. Один з таких гастрономічних експериментів — картопляний пиріг із кулінарної книжки American Cookery Амелії Сіммонс, виданої 1796 року.

Фудблогер Майк Сміт вирішив повернути цей рецепт до життя. Він зберіг його історичну основу, проте дещо змінив пропорції та відмовився від цукру. Як результат, вийшла ситна несолодка випічка з ніжною картопляною начинкою, ароматом вершкового масла та легкою винною ноткою.

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У Новій Англії 1770-х років, у період Американської революції, картопля стала важливою частиною харчування різних верств населення. Вона була ситною, поживною і доступною, отже, чудово підходила для повсякденної кухні.

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Інгредієнти

Для начинки

відварена картопля — 450 г

розтоплене вершкове масло — 60 г

тепле молоко — 50 г

сіль — 12 г

яйце — 1 шт.

яєчний жовток — 1 шт.

мадера — 15 г

зелена цибуля — 50 г

чорний перець

Для тіста

борошно — 350 г

вершкове масло чи свинячий жир (можна використати суміш обох) — 113 г

сіль — 6 г

холодна вода

Приготування

Змішайте борошно з сіллю та холодним маслом або жиром. Додавайте поступово холодну воду, доки тісто не збереться в однорідну кулю. Розкачайте його та викладіть до форми для пирога. Розігрійте духовку до 175 °C. Випікайте тісто приблизно 25 хв, щоб воно трохи підсохло та тримало форму. Змішайте відварену картоплю, розтоплене вершкове масло, тепле молоко, яйце і жовток. Додайте мадеру, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і чорний перець. Перемішайте до однорідності. Викладіть начинку на попередньо випечену основу. Накрийте верхнім шаром тіста та з’єднайте краї. Змастіть поверхню збитим яйцем, щоб після випікання утворилася апетитна золотиста скоринка. Поставте пиріг до духовки за температури 175 °C на 45–60 хв. Орієнтуйтеся на золотистий колір скоринки. Перед подаванням залиште пиріг на деякий час, щоб начинка стабілізувалася і шматочки добре тримали форму.

Цей рецепт — цікавий спосіб поглянути на звичну картоплю під іншим кутом. Замість традиційного гарніру вона стає основою ситного пирога з ніжною начинкою та хрусткою скоринкою. Особливість рецепта ще і в тому, що він показує, наскільки близькими можуть бути кулінарні звички різних епох.

Картопляний пиріг — не просто гастрономічна цікавинка з кулінарної книжки 1796 року, а нагода відтворити маленький фрагмент історії на власній кухні.

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