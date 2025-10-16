Картопляний рулет із бужениною та сиром: рецепт смачної закуски

Картопляний рулет із бужениною та сиром tiktok.com_foodblog_kristi

Картопляний рулет із бужениною та сиром — ідеальна комбінація ніжної картоплі, ароматної буженини та тягучого сиру. Він смачний теплим і холодним, тому стане улюбленим на святковому столі чи для затишного вечора вдома. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти

Основа

Картопля 600 г (4–5 шт.)

Яйця 3 шт.

Сир 100 г

Сіль

Перець

Сушений часник

Паприка

Начинка

Буженина, шинка чи ковбаса 250 г

Сир 120 г

Соус Сацебелі 2–3 ст. л

Приготування

Картоплю очистьте та натріть на крупній тертці. Додайте яйця, натертий сир, сіль та спеції, ретельно перемішайте. Перелийте картопляну масу на деко, застелене пергаментом. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хв. Дайте коржу трохи охолонути та обережно від’єднайте його від пергаменту. Змастіть основу соусом Сацебелі, але залиште 1–2 см до краю. Викладіть буженину та сир, а потім акуратно загорніть у рулет. Перекладіть рулет на деко і запікайте ще 10–15 хв, щоб сир розплавився, а верх став золотистим.

Цей рулет легко нарізати на порції, тому він чудово підходить для вечірок, пікніків або перекусів у будні. Він поєднує ситність, смак та домашній затишок і має святковий вигляд.