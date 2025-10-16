- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Картопляний рулет із бужениною та сиром: рецепт смачної закуски
Якщо шукаєте смачний перекус для сім’ї чи друзів, який має ефектний вигляд, але готується напрочуд легко, ця страва саме для вас.
Картопляний рулет із бужениною та сиром — ідеальна комбінація ніжної картоплі, ароматної буженини та тягучого сиру. Він смачний теплим і холодним, тому стане улюбленим на святковому столі чи для затишного вечора вдома. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці foodblog_kristi.
Інгредієнти
Основа
Картопля 600 г (4–5 шт.)
Яйця 3 шт.
Сир 100 г
Сіль
Перець
Сушений часник
Паприка
Начинка
Буженина, шинка чи ковбаса 250 г
Сир 120 г
Соус Сацебелі 2–3 ст. л
Приготування
Картоплю очистьте та натріть на крупній тертці. Додайте яйця, натертий сир, сіль та спеції, ретельно перемішайте.
Перелийте картопляну масу на деко, застелене пергаментом.
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хв.
Дайте коржу трохи охолонути та обережно від’єднайте його від пергаменту.
Змастіть основу соусом Сацебелі, але залиште 1–2 см до краю.
Викладіть буженину та сир, а потім акуратно загорніть у рулет.
Перекладіть рулет на деко і запікайте ще 10–15 хв, щоб сир розплавився, а верх став золотистим.
Цей рулет легко нарізати на порції, тому він чудово підходить для вечірок, пікніків або перекусів у будні. Він поєднує ситність, смак та домашній затишок і має святковий вигляд.