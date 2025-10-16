ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Картопляний рулет із бужениною та сиром: рецепт смачної закуски

Якщо шукаєте смачний перекус для сім’ї чи друзів, який має ефектний вигляд, але готується напрочуд легко, ця страва саме для вас.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Картопляний рулет із бужениною та сиром tiktok.com_foodblog_kristi

Картопляний рулет із бужениною та сиром tiktok.com_foodblog_kristi

Картопляний рулет із бужениною та сиром — ідеальна комбінація ніжної картоплі, ароматної буженини та тягучого сиру. Він смачний теплим і холодним, тому стане улюбленим на святковому столі чи для затишного вечора вдома. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти

Основа

  • Картопля 600 г (4–5 шт.)

  • Яйця 3 шт.

  • Сир 100 г

  • Сіль

  • Перець

  • Сушений часник

  • Паприка

Начинка

  • Буженина, шинка чи ковбаса 250 г

  • Сир 120 г

  • Соус Сацебелі 2–3 ст. л

Приготування

  1. Картоплю очистьте та натріть на крупній тертці. Додайте яйця, натертий сир, сіль та спеції, ретельно перемішайте.

  2. Перелийте картопляну масу на деко, застелене пергаментом.

  3. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 30–35 хв.

  4. Дайте коржу трохи охолонути та обережно від’єднайте його від пергаменту.

  5. Змастіть основу соусом Сацебелі, але залиште 1–2 см до краю.

  6. Викладіть буженину та сир, а потім акуратно загорніть у рулет.

  7. Перекладіть рулет на деко і запікайте ще 10–15 хв, щоб сир розплавився, а верх став золотистим.

Цей рулет легко нарізати на порції, тому він чудово підходить для вечірок, пікніків або перекусів у будні. Він поєднує ситність, смак та домашній затишок і має святковий вигляд.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie