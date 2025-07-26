Картопляний салат із вершковою заправкою: цікавий рецепт

Картопляний салат із вершковою заправкою / © Associated Press

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Фудблогерка Meliz Berg поділилася рецептом, який вже підкорив серця її підписників. І не дарма, адже цей картопляний салат має смачну заправку на основі йогурту, з пікантними нотками тахіні, лимона, меду та діжонської гірчиці. До того ж він універсальний, адже підходить як для легкої вечері у будні, так і для святкового столу.

На відміну від класичних картопляних салатів із майонезом, цей варіант легший, ароматніший та має цікаву текстуру. Його зручно приготувати заздалегідь і він чудово зберігається у холодильнику.

Інгредієнти Картопля 1 кг Густий натуральний йогурт 75 г Оливкова олія 2 ст. л Тахіні (кунжутна паста) 3 ст. л Свіжий лимонний сік 3 ст. л Тертий свіжий часник 1 ч. л Діжонська гірчиця 2 ч. л Рідкий мед 1 ст. л Білий винний оцет 1 ч. л Сіль Чорний перець Зелена цибуля 1-2 шт. Свіжий кріп 10 г Каперси 2 ст. л Сушена м’ята 1 ч. л Обсмажений кунжут 1 ст. л Салат айсберг 4-5 листків

Приготування

Помістіть картоплю у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, варіть 15–20 хв до готовності. Злийте воду, перекладіть у холодну воду, щоб охолодити. Очистьте шкірку (або залиште, якщо молода) та наріжте половинками. У великій мисці змішайте йогурт, олію, тахіні, лимонний сік, часник, гірчицю, мед, оцет, сіль і перець. Спочатку суміш може здаватися згорнутою, але просто збивайте до однорідної кремової текстури. Додайте до заправки картоплю, зелену цибулю, кріп, сушену м’яту, каперси та кунжут. Акуратно перемішайте, щоб усі інгредієнти були вкриті соусом. На завершення додайте нарізаний салат. Перемішайте ще раз і все готово.

Подача

Такий салат чудово поєднується з:

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запеченою чи копченою рибою (лосось, скумбрія);

смаженими яйцями;

хрусткою куркою чи індичкою;

або просто як самостійна страва з хлібом або пітою.

Цей салат стане ще смачнішим, якщо настояти у холодильнику кілька годин. Смаки розкриються і він набуде ще глибшого аромату.