Картопляний салат із восьминогом: оригінальний рецепт із середземноморською ноткою

Картопляний салат із восьминогом / © Associated Press

Фудблогер Eric Lahuerta поділився рецептом, який вже став вірусним у мережі: ідеальний салат із картоплі, яєць і восьминога. Він ніжний, ароматний, свіжий та водночас ситний — саме те, що потрібно, коли хочеться чогось легкого, але вишуканого.

Картопляний салат із морепродуктами — класика іспанської та середземноморської кухні. Це поєднання простоти сільського стилю з делікатесною ноткою моря. Такий салат часто подають у прибережних ресторанах Іспанії чи Італії, а тепер ви можете приготувати його вдома.

Інгредієнти картопля 4 шт. яйця 3 шт. болгарський перець 6 шт. відварений восьминіг 150 г каперси 20 шт. оливки 20 шт. червона цибуля 1 шт. гірчиця 1 ст. л оливкова олія сіль чорний перець

Приготування

Відваріть картоплю, приблизно 45 хв, дайте їй охолонути, потім очистьте та наріжте середніми шматочками. Зваріть яйця. Варіть 10 хв, остудіть і наріжте так само як і картоплю. Тонкими смужками наріжте червону цибулю, восьминога та перець тонкими смужками. У великій мисці змішайте всі інгредієнти, додайте оливкову олію, гірчицю, сіль і перець. Обережно перемішайте, щоб не розчавити картоплю. Для яскравості можна додати дрібно нарізані огірочки. Подавайте охолодженим.

Поради

Якщо хочете, щоб салат був ніжнішим, використовуйте молодого восьминога, він м’якший та швидше готується.

Гірчицю можна замінити на діжонську чи зернисту.

Для виразнішого смаку додайте трохи лимонного соку чи цедри, це освіжить страву.

Подавайте салат із келихом білого сухого вина, воно ідеально підкреслить морські ноти восьминога та оливкову м’якість картоплі. Такий салат — ідеальний варіант для вечері на терасі чи пікніка. Його можна приготувати заздалегідь і взяти із собою, адже він стає ще смачнішим, коли трохи настоїться.

Картопляний салат із восьминогом — це гармонія текстур і смаків, яку легко створити власноруч. Простий, але розкішний, він перенесе вас на берег Середземного моря, де час сповільнюється, а кожен шматочок смакує, як відпустка.