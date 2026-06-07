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- Рецепти
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Картопляний торт із дерунів: як приготувати ситну та цікаву страву
Хрусткі деруни, соковита начинка зі свинини та грибів, ароматний часник і щедра сирна скоринка — цей картопляний торт має всі шанси стати новим фаворитом вашого меню.
Деруни давно стали однією з найулюбленіших страв української кухні. Зазвичай їх подають окремо зі сметаною, але іноді хочеться спробувати щось нове. Фудблогерка Мирослава Пекарюк запропонувала цікаву інтерпретацію класичних дерунів і перетворила їх на ефектну багатошарову страву, яку можна подати навіть на святковий стіл.
Інгредієнти
Для дерунів
картопля — 5 шт.
цибуля — 1 шт.
борошно — 2 ст. л
яйця — 1 шт.
сметана — 1 ст. л
сіль
перець
паприка
Для начинки
свинина — 200 г
цибуля — 1 шт.
гриби — 200 г
борошно — 1 ст. л
сметана — 4 ст. л
сіль
перець
паприка
кріп
часник
твердий сир — 150 г
Приготування
Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці.
Додайте яйце, борошно, сметану, сіль, перець і паприку.
Ретельно перемішайте масу до однорідності.
На розігрітій сковороді обсмажуйте тонкі деруни з обох боків до золотистої скоринки.
Готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Свинину наріжте невеликими шматочками та обсмажте разом із подрібненою цибулею на розігрітій олії.
Додайте нарізані гриби, борошно, спеції та сметану.
Перемішайте та тушкуйте ще близько 5 хв.
Після цього зніміть начинку з вогню та додайте подрібнений кріп і часник.
У форму для запікання викладіть перший дерун.
Зверху рівномірно розподіліть частину начинки та посипте натертим сиром.
Повторюйте шари у такій послідовності: дерун — начинка — сир.
Останній шар щедро засипте сиром.
Поставте форму у розігріту до 180°C духовку.
Запікайте 15–20 хв, поки сир не розплавиться та не утворить апетитну золотисту скоринку.
Подавання
Перед подачею дайте страві кілька хвилин охолонути, щоб шари краще тримали форму. Подавайте картопляний торт гарячим зі сметаною та свіжою зеленню.
Картопляний торт із дерунів — чудовий спосіб по-новому поглянути на традиційну українську страву. Завдяки соковитій м’ясо-грибній начинці та сирній скоринці він виходить ситним, ароматним і дуже ефектним.