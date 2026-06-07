Картопляний торт із дерунів: як приготувати ситну та цікаву страву

Картопляний торт із дерунів tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Деруни давно стали однією з найулюбленіших страв української кухні. Зазвичай їх подають окремо зі сметаною, але іноді хочеться спробувати щось нове. Фудблогерка Мирослава Пекарюк запропонувала цікаву інтерпретацію класичних дерунів і перетворила їх на ефектну багатошарову страву, яку можна подати навіть на святковий стіл.

Картопляний торт із дерунів tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти

Для дерунів

картопля — 5 шт.

цибуля — 1 шт.

борошно — 2 ст. л

яйця — 1 шт.

сметана — 1 ст. л

сіль

перець

паприка

Для начинки

свинина — 200 г

цибуля — 1 шт.

гриби — 200 г

борошно — 1 ст. л

сметана — 4 ст. л

сіль

перець

паприка

кріп

часник

твердий сир — 150 г

Картопляний торт із дерунів tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Картоплю та цибулю натріть на дрібній тертці. Додайте яйце, борошно, сметану, сіль, перець і паприку. Ретельно перемішайте масу до однорідності. На розігрітій сковороді обсмажуйте тонкі деруни з обох боків до золотистої скоринки. Готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Свинину наріжте невеликими шматочками та обсмажте разом із подрібненою цибулею на розігрітій олії. Додайте нарізані гриби, борошно, спеції та сметану. Перемішайте та тушкуйте ще близько 5 хв. Після цього зніміть начинку з вогню та додайте подрібнений кріп і часник. У форму для запікання викладіть перший дерун. Зверху рівномірно розподіліть частину начинки та посипте натертим сиром. Повторюйте шари у такій послідовності: дерун — начинка — сир. Останній шар щедро засипте сиром. Поставте форму у розігріту до 180°C духовку. Запікайте 15–20 хв, поки сир не розплавиться та не утворить апетитну золотисту скоринку.

Подавання

Перед подачею дайте страві кілька хвилин охолонути, щоб шари краще тримали форму. Подавайте картопляний торт гарячим зі сметаною та свіжою зеленню.

Картопляний торт із дерунів — чудовий спосіб по-новому поглянути на традиційну українську страву. Завдяки соковитій м’ясо-грибній начинці та сирній скоринці він виходить ситним, ароматним і дуже ефектним.

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