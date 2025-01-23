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Картопля-гармошка з ковбасою та сиром: рецепт ефектного гарячого

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
209 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
596
Час на прочитання
1 хв
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Картопля-гармошка з ковбасою та сиром: рецепт ефектного гарячого

Картопля-гармошка з ковбасою та сиром / Фото: Credits

Картопля – це найпопулярніший овоч, який чудово поєднується з м'ясом, грибами, рибою та овочами.

Запечена картопля просочується смаком ковбаси та сиру, виходить ароматною, ситною та красивою.

Інгредієнти

картопля (велика)
8 шт.
ковбаса копчена
200 г
сир твердий
150 г
суміш італійських трав
1 ч. л.
олія
4 скл.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Картоплю вимийте і надріжте, не очищаючи, через кожний сантиметр, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла гармошка.
  2. Ковбасу та сир наріжте на тонкі слайси.
  3. У олію додайте суміш італійських трав, перець чорний мелений і сіль.
  4. Перемішайте, а потім за допомогою кулінарного пензлика змастіть картоплю між розрізами та зверху. Викладіть у форму для запікання, змащену олією.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.
  6. Коли картопля буде готова, вставте слайси ковбаси та сиру в розрізи, чергуючи їх. Відправте в духовку ще на 8-10 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки та посипте зеленню.

Поради:

  • Ковбасу використовуйте будь-яку.

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