Картопля-гармошка з ковбасою та сиром: рецепт ефектного гарячого

Картопля – це найпопулярніший овоч, який чудово поєднується з м'ясом, грибами, рибою та овочами.
Запечена картопля просочується смаком ковбаси та сиру, виходить ароматною, ситною та красивою.
Інгредієнти
- картопля (велика)
- 8 шт.
- ковбаса копчена
- 200 г
- сир твердий
- 150 г
- суміш італійських трав
- 1 ч. л.
- олія
- 4 скл.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Картоплю вимийте і надріжте, не очищаючи, через кожний сантиметр, не дорізаючи до кінця, щоб вийшла гармошка.
- Ковбасу та сир наріжте на тонкі слайси.
- У олію додайте суміш італійських трав, перець чорний мелений і сіль.
- Перемішайте, а потім за допомогою кулінарного пензлика змастіть картоплю між розрізами та зверху. Викладіть у форму для запікання, змащену олією.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.
- Коли картопля буде готова, вставте слайси ковбаси та сиру в розрізи, чергуючи їх. Відправте в духовку ще на 8-10 хвилин.
- Дістаньте з духовки та посипте зеленню.
Поради:
- Ковбасу використовуйте будь-яку.
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