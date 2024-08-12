Картопля по-сільському: класичний рецепт

Картопля по-сільському – це чудова альтернатива картоплі фрі або смаженій картоплі.
Вона виходить м'якою всередині, з хрумкою скоринкою, пряним смаком та ароматом. Така картопля стане чудовим гарніром до м'яса чи риби або подайте її як самостійну страву з різними соусами.
Інгредієнти
- картопля
- 1 кг
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- куркума
- 1/4 ч. л.
- часник сушений
- 1/4 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- 1 ч. л.
- олія
- 4 г
- Картоплю ретельно очистьте та промийте. Наріжте вздовж на довгі часточки середнього розміру. Перекладіть до великої миски.
- В ємності змішайте паприку, куркуму, часник, чорний мелений перець і сіль. Додайте олію та перемішайте. Залийте картоплю і знову добре перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
- На деку, застеленому пергаментним папером, рівномірно розподіліть часточки картоплі шкіркою донизу на відстані одна від одної.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. Подавайте гарячою.
Порада:
- Спеції використовуйте за власним смаком.
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