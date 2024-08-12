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Картопля по-сільському: класичний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
117 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
463
Час на прочитання
1 хв
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Картопля по-сільському: класичний рецепт

Картопля по-сільському / Фото: Credits

Картопля по-сільському – це чудова альтернатива картоплі фрі або смаженій картоплі.

Вона виходить м'якою всередині, з хрумкою скоринкою, пряним смаком та ароматом. Така картопля стане чудовим гарніром до м'яса чи риби або подайте її як самостійну страву з різними соусами.

Інгредієнти

картопля
1 кг
паприка солодка
1 ч. л.
куркума
1/4 ч. л.
часник сушений
1/4 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
1 ч. л.
олія
4 г
  1. Картоплю ретельно очистьте та промийте. Наріжте вздовж на довгі часточки середнього розміру. Перекладіть до великої миски.
  2. В ємності змішайте паприку, куркуму, часник, чорний мелений перець і сіль. Додайте олію та перемішайте. Залийте картоплю і знову добре перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
  3. На деку, застеленому пергаментним папером, рівномірно розподіліть часточки картоплі шкіркою донизу на відстані одна від одної.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. Подавайте гарячою.

Порада:

  • Спеції використовуйте за власним смаком.

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