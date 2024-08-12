Картопля по-сільському: класичний рецепт

Картопля по-сільському – це чудова альтернатива картоплі фрі або смаженій картоплі.

Вона виходить м'якою всередині, з хрумкою скоринкою, пряним смаком та ароматом. Така картопля стане чудовим гарніром до м'яса чи риби або подайте її як самостійну страву з різними соусами.

Інгредієнти картопля 1 кг паприка солодка 1 ч. л. куркума 1/4 ч. л. часник сушений 1/4 ч. л. перець чорний мелений сіль 1 ч. л. олія 4 г

Картоплю ретельно очистьте та промийте. Наріжте вздовж на довгі часточки середнього розміру. Перекладіть до великої миски. В ємності змішайте паприку, куркуму, часник, чорний мелений перець і сіль. Додайте олію та перемішайте. Залийте картоплю і знову добре перемішайте. Залиште на 10 хвилин. На деку, застеленому пергаментним папером, рівномірно розподіліть часточки картоплі шкіркою донизу на відстані одна від одної. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. Подавайте гарячою.

Порада:

Спеції використовуйте за власним смаком.

Читайте також: