Картопля, тушкована з сосисками та мисливськими ковбасками: простий рецепт

Картопля – один із найпопулярніших овочів, який чудово поєднується з різними продуктами.

Доповніть картоплю сосисками, мисливськими ковбасками, овочами та протушкуйте їх разом на сковороді. Картопля виходить ароматною за рахунок копченого смаку ковбасок та сосисок.

Інгредієнти картопля 6 шт. сосиски 4 шт. мисливські ковбаски 4 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. морква 2 шт. болгарський перець 1 шт. паприка копчена 1 ч. л. перець чорний мелений лавровий лист 1 шт. сіль зелень олія

Картопля очистіть, промийте та наріжте на середні кубики. Сосиски та мисливські ковбаски наріжте кухлями. Цибулю ріпчасту і моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на тертці. У болгарського перцю видаліть насіння і наріжте великими шматочками. Зелень промийте та дрібно наріжте. У глибоку сковороду влийте олію і викладіть сосиски та мисливські ковбаски, злегка обсмажте. Додайте цибулю ріпчасту та моркву обсмажте 10 хвилин, потім болгарський перець, картоплю і обсмажте ще 10 хвилин. Потім посипте паприкою копченою, чорним перцем меленим, посоліть, додайте лавровий лист. Залийте гарячою водою, щоб вона покрила картоплю. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин, за п'ять хвилин до готовності посипте зеленню.

Поради:

Приправи додайте на свій смак.

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