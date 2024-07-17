Картопля, тушкована з сосисками та мисливськими ковбасками: простий рецепт

Картопля – один із найпопулярніших овочів, який чудово поєднується з різними продуктами.
Доповніть картоплю сосисками, мисливськими ковбасками, овочами та протушкуйте їх разом на сковороді. Картопля виходить ароматною за рахунок копченого смаку ковбасок та сосисок.
Інгредієнти
- картопля
- 6 шт.
- сосиски
- 4 шт.
- мисливські ковбаски
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 2 шт.
- болгарський перець
- 1 шт.
- паприка копчена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- лавровий лист
- 1 шт.
- сіль
- зелень
- олія
- Картопля очистіть, промийте та наріжте на середні кубики.
- Сосиски та мисливські ковбаски наріжте кухлями.
- Цибулю ріпчасту і моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на тертці.
- У болгарського перцю видаліть насіння і наріжте великими шматочками.
- Зелень промийте та дрібно наріжте.
- У глибоку сковороду влийте олію і викладіть сосиски та мисливські ковбаски, злегка обсмажте. Додайте цибулю ріпчасту та моркву обсмажте 10 хвилин, потім болгарський перець, картоплю і обсмажте ще 10 хвилин. Потім посипте паприкою копченою, чорним перцем меленим, посоліть, додайте лавровий лист. Залийте гарячою водою, щоб вона покрила картоплю.
- Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин, за п'ять хвилин до готовності посипте зеленню.
Поради:
- Приправи додайте на свій смак.
Читайте також:
- Сава Лібкін розкриває секрети приготування справжньої одеської кабачкової ікри
- Як приготувати кабачковий торт: рецепт від фудблогера
- Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Сави Лібкіна