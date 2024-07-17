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Картопля, тушкована з сосисками та мисливськими ковбасками: простий рецепт

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
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Картопля, тушкована з сосисками та мисливськими ковбасками: простий рецепт

Картопля тушкована з сосисками та мисливськими ковбасками / Фото: Credits

Картопля – один із найпопулярніших овочів, який чудово поєднується з різними продуктами.

Доповніть картоплю сосисками, мисливськими ковбасками, овочами та протушкуйте їх разом на сковороді. Картопля виходить ароматною за рахунок копченого смаку ковбасок та сосисок.

Інгредієнти

картопля
6 шт.
сосиски
4 шт.
мисливські ковбаски
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
2 шт.
болгарський перець
1 шт.
паприка копчена
1 ч. л.
перець чорний мелений
лавровий лист
1 шт.
сіль
зелень
олія
  1. Картопля очистіть, промийте та наріжте на середні кубики.
  2. Сосиски та мисливські ковбаски наріжте кухлями.
  3. Цибулю ріпчасту і моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на тертці.
  4. У болгарського перцю видаліть насіння і наріжте великими шматочками.
  5. Зелень промийте та дрібно наріжте.
  6. У глибоку сковороду влийте олію і викладіть сосиски та мисливські ковбаски, злегка обсмажте. Додайте цибулю ріпчасту та моркву обсмажте 10 хвилин, потім болгарський перець, картоплю і обсмажте ще 10 хвилин. Потім посипте паприкою копченою, чорним перцем меленим, посоліть, додайте лавровий лист. Залийте гарячою водою, щоб вона покрила картоплю.
  7. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин, за п'ять хвилин до готовності посипте зеленню.

Поради:

  • Приправи додайте на свій смак.

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