Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Картопля у сирно-часниковому соусі: рецепт смачного гарніру

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
155 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
218
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Картопля у сирно-часниковому соусі: рецепт смачного гарніру

Картопля у сирно-часниковому соусі / Фото: Credits

Картопля в сирно-часниковому соусі чудово поєднується з легкими овочевим салатами. З найпростіших продуктів можна приготувати картоплю під ароматною, хрусткою скоринкою із сиру, вершкового масла, зелені та часнику.

Інгредієнти

картопля
9 шт.
сир твердий
100 г
вершкове масло
100 г
сметана
3 ст. л.
часник
4 зубчики
зелень кропу
куркума
половина ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Картоплю помийте та очистіть від шкірки. Наріжте кружальцями.
  2. Сир та часник натріть на дрібній тертці.
  3. Кріп дрібно наріжте.
  4. У мисці з'єднайте сметану, сир, м'яке вершкове масло, часник, кріп, куркуму, перець та сіль для соусу.
  5. Перемішайте.
  6. Викладіть у соус нарізану картоплю і добре перемішайте.
  7. Форму для запікання змастіть олією і викладіть картоплю в соусі. Накрийте фольгою.
  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 1 годину. Потім зніміть фольгу і запікайте страву ще 15 хвилин до рум'яної скоринки.

Поради:

Картоплю нарізайте великими шматками.

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

Читайте також:

Рецепт баклажанових котлет з яєчно-лимонним соусом

Рецепт баклажанових котлет з яєчно-лимонним соусом

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
218
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація