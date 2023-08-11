Картопля у сирно-часниковому соусі: рецепт смачного гарніру

Картопля в сирно-часниковому соусі чудово поєднується з легкими овочевим салатами. З найпростіших продуктів можна приготувати картоплю під ароматною, хрусткою скоринкою із сиру, вершкового масла, зелені та часнику.
Інгредієнти
- картопля
- 9 шт.
- сир твердий
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- часник
- 4 зубчики
- зелень кропу
- куркума
- половина ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Картоплю помийте та очистіть від шкірки. Наріжте кружальцями.
- Сир та часник натріть на дрібній тертці.
- Кріп дрібно наріжте.
- У мисці з'єднайте сметану, сир, м'яке вершкове масло, часник, кріп, куркуму, перець та сіль для соусу.
- Перемішайте.
- Викладіть у соус нарізану картоплю і добре перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олією і викладіть картоплю в соусі. Накрийте фольгою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 1 годину. Потім зніміть фольгу і запікайте страву ще 15 хвилин до рум'яної скоринки.
Поради:
Картоплю нарізайте великими шматками.
Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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