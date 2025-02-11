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Картопля в кожушках, запечена у фользі: рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
83 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
208
Час на прочитання
1 хв
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Картопля в кожушках, запечена у фользі: рецепт

Картопля в мундирі запечена у фользі / Фото: Credits

Що може бути кориснішим і смачнішим за запечену картоплю у фользі.

Картопля виходить з рум'яною скоринкою та ніжною розсипчастою м'якоттю. Подайте зі свіжою зеленню або соліннями.

Інгредієнти

картопля
8 шт.
розмарин свіжий
2 гілочка
оливкова олія
2 ст. л.
сіль
  1. Картоплю добре помийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Кожну картоплину з усіх боків обмажте оливковою олією.
  3. Посоліть, викладіть у центр фольги, кожну бульбу окремо, зверху покладіть гілочку розмарину.
  4. Щільно загорніть у фольгу і викладіть у форму для запікання.
  5. Відправте в наперед розігріту духовку до 200 градусів на 45-50 хвилин. Готовність перевірте ножем чи зубочисткою.

Поради:

  • Оливкову олія можна замінити соняшниковою.

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