Картопля в кожушках, запечена у фользі: рецепт

Що може бути кориснішим і смачнішим за запечену картоплю у фользі.
Картопля виходить з рум'яною скоринкою та ніжною розсипчастою м'якоттю. Подайте зі свіжою зеленню або соліннями.
Інгредієнти
- картопля
- 8 шт.
- розмарин свіжий
- 2 гілочка
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- сіль
- Картоплю добре помийте та обсушіть паперовим рушником.
- Кожну картоплину з усіх боків обмажте оливковою олією.
- Посоліть, викладіть у центр фольги, кожну бульбу окремо, зверху покладіть гілочку розмарину.
- Щільно загорніть у фольгу і викладіть у форму для запікання.
- Відправте в наперед розігріту духовку до 200 градусів на 45-50 хвилин. Готовність перевірте ножем чи зубочисткою.
Поради:
- Оливкову олія можна замінити соняшниковою.
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