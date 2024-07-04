Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці: рецепт смачного гарніру

Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці, чудово підійде на гарнір до м'яса, риби, курки або з овочевим салатом.
Соєвий соус та спеції додадуть страві пікантного смаку. Картопля просочиться ароматом спецій і виходить м'якою усередині та з хрумкою рум'яною скоринкою зовні.
Інгредієнти
- картопля (середня)
- 800 г
- соус соєвий
- 4 ст. л.
- олія
- 50 мл
- часник
- 4 зубчики
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистіть, помийте та наріжте на чотири частини. У каструлю з окропом викладіть нарізану картоплю і відваріть близько 10-12 хвилин до напівготовності.
- Часник очистіть і подрібніть.
- Для заправки змішайте соєвий соус, олію, часник, паприку та перець. Перемішайте.
- З картоплі злийте рідину, злегка остудіть, додайте заправку та акуратно перемішайте.
- Деко, застелене пергаментним папером, змастіть олією, викладіть картоплю в один шар і відправте в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин до утворення золотистої скоринки. Готову картоплю одразу подавайте на стіл.
Поради:
- Страву можна посипати зеленню.
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