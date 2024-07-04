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Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці: рецепт смачного гарніру

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
181 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
365
Час на прочитання
1 хв
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Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці: рецепт смачного гарніру

Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці. / Фото: Credits

Картопля в соєвому соусі, запечена в духовці, чудово підійде на гарнір до м'яса, риби, курки або з овочевим салатом.

Соєвий соус та спеції додадуть страві пікантного смаку. Картопля просочиться ароматом спецій і виходить м'якою усередині та з хрумкою рум'яною скоринкою зовні.

Інгредієнти

картопля (середня)
800 г
соус соєвий
4 ст. л.
олія
50 мл
часник
4 зубчики
паприка солодка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистіть, помийте та наріжте на чотири частини. У каструлю з окропом викладіть нарізану картоплю і відваріть близько 10-12 хвилин до напівготовності.
  2. Часник очистіть і подрібніть.
  3. Для заправки змішайте соєвий соус, олію, часник, паприку та перець. Перемішайте.
  4. З картоплі злийте рідину, злегка остудіть, додайте заправку та акуратно перемішайте.
  5. Деко, застелене пергаментним папером, змастіть олією, викладіть картоплю в один шар і відправте в розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин до утворення золотистої скоринки. Готову картоплю одразу подавайте на стіл.

Поради:

  • Страву можна посипати зеленню.

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