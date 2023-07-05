Картопля, запечена з грибами в сметані: рецепт розкішного гарніру

Гриби вважаються чудовим замінником м'яса, а картопля завжди виступає гарним гарніром. А з'єднання картоплі та грибів — це універсальна страва, яку подають як основну.
Для приготування знадобляться картопля, гриби, цибуля та сметана. На столі у вас буде ароматна та рум'яна картопля у сметанному соусі.
Cкладники
- картопля – 600 г;
- печериці – 400 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- сметана – 150 г;
- масло вершкове – 30 г;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування
Картоплю вимийте, почистіть. Наріжте тонкими кружальцями.
Цибулю наріжте півкільцями.
Гриби вимийте і розріжте навпіл (не дуже дрібно).
Цибулю викладіть на розігріту сковороду з олією і злегка обсмажте, потім додайте печериці. Обсмажуйте 3-5 хвилин.
У миску викладайте нарізану картоплю, обсмажені гриби, сметану. Всипте перець та сіль. Перемішайте.
Дно та боки форми змастіть вершковим маслом. Картоплю з грибами перекладіть у форму та розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.
Поради
- Щоб верх картоплі не підсихав, накрийте її фольгою.
- Сметану використовуйте будь-яку жирність.
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