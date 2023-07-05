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Картопля, запечена з грибами в сметані: рецепт розкішного гарніру

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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736
Час на прочитання
1 хв
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Картопля, запечена з грибами в сметані: рецепт розкішного гарніру

Картопля, запечена з грибами в сметані / Фото: Credits

Гриби вважаються чудовим замінником м'яса, а картопля завжди виступає гарним гарніром. А з'єднання картоплі та грибів — це універсальна страва, яку подають як основну.

Для приготування знадобляться картопля, гриби, цибуля та сметана. На столі у вас буде ароматна та рум'яна картопля у сметанному соусі.

Cкладники

  • картопля – 600 г;
  • печериці – 400 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • сметана – 150 г;
  • масло вершкове – 30 г;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування

Картоплю вимийте, почистіть. Наріжте тонкими кружальцями.

Цибулю наріжте півкільцями.

Гриби вимийте і розріжте навпіл (не дуже дрібно).

Цибулю викладіть на розігріту сковороду з олією і злегка обсмажте, потім додайте печериці. Обсмажуйте 3-5 хвилин.

У миску викладайте нарізану картоплю, обсмажені гриби, сметану. Всипте перець та сіль. Перемішайте.

Дно та боки форми змастіть вершковим маслом. Картоплю з грибами перекладіть у форму та розрівняйте.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.

Поради

  • Щоб верх картоплі не підсихав, накрийте її фольгою.
  • Сметану використовуйте будь-яку жирність.

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Дата публікації
Перегляди
736
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