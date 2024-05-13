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Картопляна піца: незвичайний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
90
Час на прочитання
1 хв
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Картопляна піца: незвичайний рецепт

Піца з печерицями / Фото: Credits

Щоб приготувати смачну картопляну піцу, вам знадобляться овочі та гарна сковорода, на якій страва не пригорить. Основою для піци вам слугуватиме картопля, натерта на тертці, а начинкою – обсмажені гриби, бекон, цибуля, помідори і твердий сир.

Інгредієнти

борошно
2 ст. л.
яйце
1 шт.
бекон
150 г
гриби печериці
200 г
сир твердий
80 г
помідори чері
7 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія
2 ст. л.
трави прованські
зелень
перець чорний мелений
сіль
  1. Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пластини.
  2. Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
  3. Твердий сир натріть на середній тертці.
  4. Помідори розріжте на половинки.
  5. На середньому вогні розігрійте сковороду, влийте одну столову ложку олії та викладіть бекон. Обсмажте, помішуючи, дві хвилини. Додайте до нього гриби й цибулю, посоліть і смажте на сильному вогні до випаровування рідини. Викладіть до миски.
  6. Картоплю почистьте, помийте, натріть на великій тертці. Додайте яйце, борошно, перець і сіль. Добре перемішайте.
  7. На сковороду налийте трохи олії та викладіть рівним шаром картопляне тісто. Смажте на невеликому вогні 7-10 хвилин, потім переверніть на інший бік. Викладіть зверху на картопляну основу підготовлену начинку, посипте прованськими травами, твердим сиром і помідорами. Накрийте кришкою та смажте ще кілька хвилин до розплавлення сиру. Посипте зеленню і подавайте до столу.

Поради:

  • Замість бекону можна використовувати будь-яку ковбасу.
  • Щоб корж не порвався, зніміть його на тарілку, а потім поверніть на сковороду.

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