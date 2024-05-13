Картопляна піца: незвичайний рецепт

Щоб приготувати смачну картопляну піцу, вам знадобляться овочі та гарна сковорода, на якій страва не пригорить. Основою для піци вам слугуватиме картопля, натерта на тертці, а начинкою – обсмажені гриби, бекон, цибуля, помідори і твердий сир.
Інгредієнти
- борошно
- 2 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- бекон
- 150 г
- гриби печериці
- 200 г
- сир твердий
- 80 г
- помідори чері
- 7 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- трави прованські
- зелень
- перець чорний мелений
- сіль
- Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пластини.
- Цибулю очистьте та наріжте півкільцями.
- Твердий сир натріть на середній тертці.
- Помідори розріжте на половинки.
- На середньому вогні розігрійте сковороду, влийте одну столову ложку олії та викладіть бекон. Обсмажте, помішуючи, дві хвилини. Додайте до нього гриби й цибулю, посоліть і смажте на сильному вогні до випаровування рідини. Викладіть до миски.
- Картоплю почистьте, помийте, натріть на великій тертці. Додайте яйце, борошно, перець і сіль. Добре перемішайте.
- На сковороду налийте трохи олії та викладіть рівним шаром картопляне тісто. Смажте на невеликому вогні 7-10 хвилин, потім переверніть на інший бік. Викладіть зверху на картопляну основу підготовлену начинку, посипте прованськими травами, твердим сиром і помідорами. Накрийте кришкою та смажте ще кілька хвилин до розплавлення сиру. Посипте зеленню і подавайте до столу.
Поради:
- Замість бекону можна використовувати будь-яку ковбасу.
- Щоб корж не порвався, зніміть його на тарілку, а потім поверніть на сковороду.
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