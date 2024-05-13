Картопляна піца: незвичайний рецепт

Щоб приготувати смачну картопляну піцу, вам знадобляться овочі та гарна сковорода, на якій страва не пригорить. Основою для піци вам слугуватиме картопля, натерта на тертці, а начинкою – обсмажені гриби, бекон, цибуля, помідори і твердий сир.