Картопляні запіканки – страва дуже популярна, і вони готуються практично повсюдно.
Навіть фанати пасти та піци – італійці – не відмовляють собі в задоволенні скуштувати запіканку з картоплі, до того ж місцеві господині готують її без особливих витівок та вишукувань, але виходить вона дуже смачною та ситною.
Картопляна запіканка по-італійськи гарна тим, що для її приготування використовуються доступні продукти. Мало того, цей рецепт може стати в пригоді за необхідності утилізувати залишки пюре і нарізки після свят.
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 300 г ковбаси
- 300 г твердого сиру
- 3 яйця
- вершкове масло
- панірувальні сухарі
- сіль
Приготування
Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, відцідити, потовкти в пюре, додати шматочок вершкового масла і добре вимішати.
Ковбасу, сир і круто зварені яйця нарізати кубиками, ввести в картопляне пюре і розмішати так, щоб вони розподілилися рівномірно.
Приготовлену масу викласти в змащену маслом і посипану панірувальними сухарями форму, розрівняти, розкласти на поверхні невеликі шматочки вершкового масла і притрусити все сухарями.
Запікати 30 хвилин за температури 200°С до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Щоб запіканка вийшла ароматнішою, додайте до картопляного пюре італійські чи прованські трави.
Сир краще використовувати з вираженим смаком, а ковбасу – сиров'ялену або копчену. Добре підійде салямі чи мисливські ковбаски.
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