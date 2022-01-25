Картопляні запіканки – страва дуже популярна, і вони готуються практично повсюдно.

Навіть фанати пасти та піци – італійці – не відмовляють собі в задоволенні скуштувати запіканку з картоплі, до того ж місцеві господині готують її без особливих витівок та вишукувань, але виходить вона дуже смачною та ситною.

Картопляна запіканка по-італійськи гарна тим, що для її приготування використовуються доступні продукти. Мало того, цей рецепт може стати в пригоді за необхідності утилізувати залишки пюре і нарізки після свят.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

300 г ковбаси

300 г твердого сиру

3 яйця

вершкове масло

панірувальні сухарі

сіль

Приготування

Очищену картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, відцідити, потовкти в пюре, додати шматочок вершкового масла і добре вимішати.

Ковбасу, сир і круто зварені яйця нарізати кубиками, ввести в картопляне пюре і розмішати так, щоб вони розподілилися рівномірно.

Приготовлену масу викласти в змащену маслом і посипану панірувальними сухарями форму, розрівняти, розкласти на поверхні невеликі шматочки вершкового масла і притрусити все сухарями.

Запікати 30 хвилин за температури 200°С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Щоб запіканка вийшла ароматнішою, додайте до картопляного пюре італійські чи прованські трави.

Сир краще використовувати з вираженим смаком, а ковбасу – сиров'ялену або копчену. Добре підійде салямі чи мисливські ковбаски.

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