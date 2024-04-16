Картопляна запіканка з сиром і часником: дуже простий рецепт

Картопляна запіканка з сиром та часником сподобається любителям нескладних і ситних страв з доступних продуктів.
Для приготування знадобляться сира картопля, твердий сир, часник, яйця, сметана, кріп, форма для запікання і духовка.
Інгредієнти
- картопля
- 7 шт.
- яйця
- 4 шт.
- часник
- 3 зубки
- сметана
- 4 ст. л.
- сир твердий
- 200 г
- кріп
- 2 пучки
- перець чорний мелений
- сіль
- Сир натріть на дрібній тертці. Розділіть на дві рівні частини.
- Сиру картоплю натріть на великій тертці. Додайте два яйця, сметану, половину твердого сиру та натертий на дрібній тертці часник. Посоліть і поперчіть. Перемішайте.
- Решту сиру змішайте з іншими яйцями та дрібно нарізаним кропом. Посоліть.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть на дно масу з картоплі, а зверху розподіліть сир з кропом. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин до золотавої скоринки.
Поради:
- Форму для запікання використовуйте діаметром 26 см.
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