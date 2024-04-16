Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Картопляна запіканка з сиром і часником: дуже простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
184 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Картопляна запіканка з сиром і часником: дуже простий рецепт

Картопляна запіканка з сиром і часником / Фото: Credits

Картопляна запіканка з сиром та часником сподобається любителям нескладних і ситних страв з доступних продуктів.

Для приготування знадобляться сира картопля, твердий сир, часник, яйця, сметана, кріп, форма для запікання і духовка.

Інгредієнти

картопля
7 шт.
яйця
4 шт.
часник
3 зубки
сметана
4 ст. л.
сир твердий
200 г
кріп
2 пучки
перець чорний мелений
сіль
  1. Сир натріть на дрібній тертці. Розділіть на дві рівні частини.
  2. Сиру картоплю натріть на великій тертці. Додайте два яйця, сметану, половину твердого сиру та натертий на дрібній тертці часник. Посоліть і поперчіть. Перемішайте.
  3. Решту сиру змішайте з іншими яйцями та дрібно нарізаним кропом. Посоліть.
  4. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і викладіть на дно масу з картоплі, а зверху розподіліть сир з кропом. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин до золотавої скоринки.

Поради:

  • Форму для запікання використовуйте діаметром 26 см.

Читайте також:

Найпопулярніший сніданок східної кухні! Шакшука з аджикою – Рецепти Сніданку з 1+1

Найпопулярніший сніданок східної кухні! Шакшука з аджикою – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація