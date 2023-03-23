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Картопляна запіканка з сосисками та сиром у духовці: дуже швидкий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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510
Час на прочитання
1 хв
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Картопляна запіканка з сосисками та сиром у духовці: дуже швидкий рецепт

Фото: Credits

Якщо ви хочете приготувати смачну страву із простих інгредієнтів, не стояти довго біля плити та провести час із близькими – приготуйте запіканку з пюре, сосисок та сиру.

Під час приготування не забудьте використовувати панірувальні сухарі, а готову запіканку подавайте на гарячий стіл. Цю повноцінну страву однозначно оцінять і члени сім'ї, і близькі.

Складники

  • картопля – 800 г;
  • сосиски – 6 шт.;
  • сир твердий – 200 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Для змащування форми

  • масло вершкове – 1 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.

Приготування

Картоплю почистіть, посоліть і відваріть до готовності. Злийте рідину, розімніть товкачем, додайте вершкове масло і перець. Залиште трохи охолонути.

Сир натріть на середній тертці. Сосиски наріжте на кружечки.

У тепле пюре додайте сирі яйця і добре перемішайте.

Форму для запікання змастіть маслом та посипте сухарями. Перекладіть картопляне пюре у форму, розрівняйте, посипте сиром, а зверху викладіть порізані сосиски, трохи придушуючи їх у сир.

Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.

Поради

  • Картопляне пюре має бути середньої густоти, нерідке.
  • Сосиски можете замінити будь-якою ковбасою, зокрема копченою.

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Дата публікації
Перегляди
510
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