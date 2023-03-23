Картопляна запіканка з сосисками та сиром у духовці: дуже швидкий рецепт

Якщо ви хочете приготувати смачну страву із простих інгредієнтів, не стояти довго біля плити та провести час із близькими – приготуйте запіканку з пюре, сосисок та сиру.

Під час приготування не забудьте використовувати панірувальні сухарі, а готову запіканку подавайте на гарячий стіл. Цю повноцінну страву однозначно оцінять і члени сім'ї, і близькі.

Складники

картопля – 800 г;

сосиски – 6 шт.;

сир твердий – 200 г;

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 50 г;

перець чорний мелений;

сіль.

Для змащування форми

масло вершкове – 1 ст. л.;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.

Приготування

Картоплю почистіть, посоліть і відваріть до готовності. Злийте рідину, розімніть товкачем, додайте вершкове масло і перець. Залиште трохи охолонути.

Сир натріть на середній тертці. Сосиски наріжте на кружечки.

У тепле пюре додайте сирі яйця і добре перемішайте.

Форму для запікання змастіть маслом та посипте сухарями. Перекладіть картопляне пюре у форму, розрівняйте, посипте сиром, а зверху викладіть порізані сосиски, трохи придушуючи їх у сир.

Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.

Поради

Картопляне пюре має бути середньої густоти, нерідке.

Сосиски можете замінити будь-якою ковбасою, зокрема копченою.

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