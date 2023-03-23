Картопляна запіканка з сосисками та сиром у духовці: дуже швидкий рецепт

Якщо ви хочете приготувати смачну страву із простих інгредієнтів, не стояти довго біля плити та провести час із близькими – приготуйте запіканку з пюре, сосисок та сиру.
Під час приготування не забудьте використовувати панірувальні сухарі, а готову запіканку подавайте на гарячий стіл. Цю повноцінну страву однозначно оцінять і члени сім'ї, і близькі.
Складники
- картопля – 800 г;
- сосиски – 6 шт.;
- сир твердий – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- вершкове масло – 50 г;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Для змащування форми
- масло вершкове – 1 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.
Приготування
Картоплю почистіть, посоліть і відваріть до готовності. Злийте рідину, розімніть товкачем, додайте вершкове масло і перець. Залиште трохи охолонути.
Сир натріть на середній тертці. Сосиски наріжте на кружечки.
У тепле пюре додайте сирі яйця і добре перемішайте.
Форму для запікання змастіть маслом та посипте сухарями. Перекладіть картопляне пюре у форму, розрівняйте, посипте сиром, а зверху викладіть порізані сосиски, трохи придушуючи їх у сир.
Випікайте запіканку в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.
Поради
- Картопляне пюре має бути середньої густоти, нерідке.
- Сосиски можете замінити будь-якою ковбасою, зокрема копченою.
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