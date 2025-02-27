Картопляні човники з беконом та сиром: простий рецепт нашвидкуруч

Якщо вам хочеться чогось ситного, ароматного та апетитного, але немає часу на складні приготування, картопляні човники з беконом і сиром стануть ідеальним рішенням.
Ця страва не тільки надзвичайно смачна, а й проста у приготуванні, тож сміливо додавайте її до свого кулінарного арсеналу. Вона стане чудовим варіантом для сімейної вечері, дружніх посиденьок або навіть для святкового столу, а про її рецепт розповіли на сторінці katherine.nari.
Інгредієнти
- Картопля
- 5 шт.
- Сіль
- Чорний перець
- Твердий сир
- 100 г
- Копчений бекон
- 120 г
- Італійські трави
- 1 ч. л
- Густий йогурт
- Зелень
Приготування
- Ретельно промийте картоплю під проточною водою, адже ми запікатимемо її у шкірці. Далі кожну картоплину проколіть виделкою у кількох місцях – це допоможе їй рівномірно пропектися та не тріскатися у духовці.
- Загорніть картоплини у фольгу та відправте у попередньо розігріту до 200°C духовку. Час випікання залежить від розміру картоплі, у середньому це займе 50–60 хв.
- Після випікання залиште картоплю трохи охолонути.
- Тим часом наріжте бекон невеликими шматочками та обсмажте на сухій пательні до появи апетитної золотавої скоринки.
- Остиглу картоплю розріжте навпіл і ложкою акуратно вийміть середину, проте залиште приблизно 0,5 см біля шкірки, щоб човники тримали форму.
- Викладіть вийняту серединку в окрему миску, додайте натертий твердий сир, обсмажений бекон та італійські трави. Усе ретельно перемішайте, щоб начинка вийшла ніжною та ароматною.
- Наповніть картопляні човники приготовленою начинкою, якщо маєте бажання посипте зверху ще трохи сиру та викладіть їх на деко. Запікайте у розігрітій до 200°C духовці ще близько 10 хв – цього достатньо, щоб сир розплавився та утворилася апетитна скоринка.
- Готові човники викладіть на тарілку, додайте ложечку густого йогурту та посипте свіжою зеленню. Це додасть страві ніжності та смаку.
Поради:
- Якщо хочете зробити страву ароматнішою, спробуйте додати до начинки подрібнений часник або улюблені спеції.
- Замість бекону можна використовувати шинку, куряче філе чи навіть грибну начинку – смак буде не менш насиченим.
- Для тих, хто полюбляє пікантні страви, чудовим доповненням стане дрібно нарізаний гострий перець або кілька крапель гострого соусу.
@katherine.nari Картопля з беконом і сиром Інгредієнти: • картопля - 5 шт • сіль/перець на смак • сир твердий - 100 г • бекон сирокопчений - 120 г • італійські трави - до 1 ч.л • йогурт густий • зелень за бажанням Картоплю гарно промийте і проколіть виделкою з декількох сторін. Загорніть кожну у фольгу і випікайте у розігрітій до 200°C духовці - 50-60 хв залежно від розміру картоплі та вашої духовки. Залиште картоплю вистигнути хоча б до теплого стану. Бекон наріжте та обсмажте до золотавої скоринки. Далі розріжте навпіл кожну картоплину і вийміть середину в окрему миску. Додайте до тієї картоплі сир, бекон та італійські трави. Все гарно змішайте і перекладіть назад у ті шматочки, з яких раніше забирали серединку. Зверху можна ще раз посипати сиром. Знову поставте у духовку розігріту до 200°C приблизно на 10 хв, щоб сир розплавився і готово ✨ За бажанням зверху додайте ложку йогурту і посипте зеленню. Смачного ✨ #рецептиукраїнською #простірецепти #картопля #картоплярецепт #запеченакартопля ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su
Ця страва – справжня знахідка для поціновувачів картопляних смаколиків. Вона ситна, ароматна, апетитна та при цьому проста у приготуванні. Спробуйте одного разу та вона неодмінно стане вашим фаворитом.
Смачного!
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