Картопляні човники з беконом та сиром: простий рецепт нашвидкуруч

Якщо вам хочеться чогось ситного, ароматного та апетитного, але немає часу на складні приготування, картопляні човники з беконом і сиром стануть ідеальним рішенням.

Ця страва не тільки надзвичайно смачна, а й проста у приготуванні, тож сміливо додавайте її до свого кулінарного арсеналу. Вона стане чудовим варіантом для сімейної вечері, дружніх посиденьок або навіть для святкового столу, а про її рецепт розповіли на сторінці katherine.nari.

Інгредієнти Картопля 5 шт. Сіль Чорний перець Твердий сир 100 г Копчений бекон 120 г Італійські трави 1 ч. л Густий йогурт Зелень

Приготування

Ретельно промийте картоплю під проточною водою, адже ми запікатимемо її у шкірці. Далі кожну картоплину проколіть виделкою у кількох місцях – це допоможе їй рівномірно пропектися та не тріскатися у духовці. Загорніть картоплини у фольгу та відправте у попередньо розігріту до 200°C духовку. Час випікання залежить від розміру картоплі, у середньому це займе 50–60 хв. Після випікання залиште картоплю трохи охолонути. Тим часом наріжте бекон невеликими шматочками та обсмажте на сухій пательні до появи апетитної золотавої скоринки. Остиглу картоплю розріжте навпіл і ложкою акуратно вийміть середину, проте залиште приблизно 0,5 см біля шкірки, щоб човники тримали форму. Викладіть вийняту серединку в окрему миску, додайте натертий твердий сир, обсмажений бекон та італійські трави. Усе ретельно перемішайте, щоб начинка вийшла ніжною та ароматною. Наповніть картопляні човники приготовленою начинкою, якщо маєте бажання посипте зверху ще трохи сиру та викладіть їх на деко. Запікайте у розігрітій до 200°C духовці ще близько 10 хв – цього достатньо, щоб сир розплавився та утворилася апетитна скоринка. Готові човники викладіть на тарілку, додайте ложечку густого йогурту та посипте свіжою зеленню. Це додасть страві ніжності та смаку.

Поради:

Якщо хочете зробити страву ароматнішою, спробуйте додати до начинки подрібнений часник або улюблені спеції.

Замість бекону можна використовувати шинку, куряче філе чи навіть грибну начинку – смак буде не менш насиченим.

Для тих, хто полюбляє пікантні страви, чудовим доповненням стане дрібно нарізаний гострий перець або кілька крапель гострого соусу.

#простірецепти #картопля #картоплярецепт #запеченакартопля ♬ カフェでボサノバを聴く休日 - ya-su @katherine.nari Картопля з беконом і сиром Інгредієнти: • картопля - 5 шт • сіль/перець на смак • сир твердий - 100 г • бекон сирокопчений - 120 г • італійські трави - до 1 ч.л • йогурт густий • зелень за бажанням Картоплю гарно промийте і проколіть виделкою з декількох сторін. Загорніть кожну у фольгу і випікайте у розігрітій до 200°C духовці - 50-60 хв залежно від розміру картоплі та вашої духовки. Залиште картоплю вистигнути хоча б до теплого стану. Бекон наріжте та обсмажте до золотавої скоринки. Далі розріжте навпіл кожну картоплину і вийміть середину в окрему миску. Додайте до тієї картоплі сир, бекон та італійські трави. Все гарно змішайте і перекладіть назад у ті шматочки, з яких раніше забирали серединку. Зверху можна ще раз посипати сиром. Знову поставте у духовку розігріту до 200°C приблизно на 10 хв, щоб сир розплавився і готово ✨ За бажанням зверху додайте ложку йогурту і посипте зеленню. Смачного ✨ #рецептиукраїнською

Ця страва – справжня знахідка для поціновувачів картопляних смаколиків. Вона ситна, ароматна, апетитна та при цьому проста у приготуванні. Спробуйте одного разу та вона неодмінно стане вашим фаворитом.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати ідеальне картопляне пюре.

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