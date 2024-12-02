Картопляні човники з начинкою: рецепт смачної страви

Картопля – універсальний інгредієнт, який завжди знайдеться на нашій кухні. Вона легко стає основою для безлічі смачних страв. Одна з них – апетитні картопляні човники з ніжною курячою начинкою, ароматними спеціями та розплавленим сиром.

На сторінці sevgikayhan_ розповіли про страву, яка прикрасить ваш стіл і стане фаворитом для родини.

Інгредієнти картопля 5 шт. масло вершкове 1 ст. л. грудка куряча 300 г перець 2 шт. помідор 1 шт. цибуля 1 шт. паста томатна 1 ч. л. сіль чебрець перець чилі сир чедер

Приготування:

Очистьте картоплю від шкірки та відваріть у підсоленій воді до готовності. Після цього злийте воду, додайте до гарячої картоплі вершкове масло, сіль і подрібнений кріп. Ретельно розімніть картоплю до утворення однорідної маси. Наріжте курячу грудку невеликими кубиками. На пательні розігрійте невелику кількість олії. Обсмажте курку до появи золотистого кольору. Додайте до курятини дрібно нарізану цибулю, перець і помідор. Продовжуйте тушкувати, доки овочі не стануть м’якими. Додайте до суміші томатну пасту, трохи води та спеції (чебрець, перець чилі, сіль). Тушкуйте ще 5 хвилин, після чого зніміть з вогню та залиште остигати. Візьміть порцію картопляного пюре і сформуйте з нього невеликий "човник" або кошик. Викладіть у кожен човник трохи курячого соте, а зверху щедро посипте тертим чедером. Викладіть картопляні човники до форми для запікання. Поставте до розігрітої до 200°C духовки на 30 хвилин. За цей час сир має розплавитися та покритися апетитною скоринкою. Подавати картопляні човники можна гарячими, прикрасивши свіжою зеленню. За бажанням додайте до страви соус на основі сметани чи натурального йогурту.

Поради:

Якщо у вас немає часу на формування човників, можна викласти картопляне пюре до жаростійкої форми, розподілити зверху начинку з курки, засипати чедером і запекти. Після приготування наріжте страву порційними шматками.

Ця страва однаково добре підійде як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Спробуйте картопляні човники з начинкою і вони точно стануть улюбленим рецептом у вашій кулінарній скарбниці.

Нещодавно ми писали про те, як приготувати печену картопля з начинкою.

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