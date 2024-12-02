Картопляні човники з начинкою: рецепт смачної страви

Картопля – універсальний інгредієнт, який завжди знайдеться на нашій кухні. Вона легко стає основою для безлічі смачних страв. Одна з них – апетитні картопляні човники з ніжною курячою начинкою, ароматними спеціями та розплавленим сиром.
На сторінці sevgikayhan_ розповіли про страву, яка прикрасить ваш стіл і стане фаворитом для родини.
Інгредієнти
- картопля
- 5 шт.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- грудка куряча
- 300 г
- перець
- 2 шт.
- помідор
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- паста томатна
- 1 ч. л.
- сіль
- чебрець
- перець чилі
- сир чедер
Приготування:
- Очистьте картоплю від шкірки та відваріть у підсоленій воді до готовності.
- Після цього злийте воду, додайте до гарячої картоплі вершкове масло, сіль і подрібнений кріп.
- Ретельно розімніть картоплю до утворення однорідної маси.
- Наріжте курячу грудку невеликими кубиками.
- На пательні розігрійте невелику кількість олії. Обсмажте курку до появи золотистого кольору.
- Додайте до курятини дрібно нарізану цибулю, перець і помідор. Продовжуйте тушкувати, доки овочі не стануть м’якими.
- Додайте до суміші томатну пасту, трохи води та спеції (чебрець, перець чилі, сіль). Тушкуйте ще 5 хвилин, після чого зніміть з вогню та залиште остигати.
- Візьміть порцію картопляного пюре і сформуйте з нього невеликий "човник" або кошик.
- Викладіть у кожен човник трохи курячого соте, а зверху щедро посипте тертим чедером.
- Викладіть картопляні човники до форми для запікання.
- Поставте до розігрітої до 200°C духовки на 30 хвилин. За цей час сир має розплавитися та покритися апетитною скоринкою.
- Подавати картопляні човники можна гарячими, прикрасивши свіжою зеленню. За бажанням додайте до страви соус на основі сметани чи натурального йогурту.
Поради:
- Якщо у вас немає часу на формування човників, можна викласти картопляне пюре до жаростійкої форми, розподілити зверху начинку з курки, засипати чедером і запекти. Після приготування наріжте страву порційними шматками.
Ця страва однаково добре підійде як для щоденного обіду, так і для святкового столу. Спробуйте картопляні човники з начинкою і вони точно стануть улюбленим рецептом у вашій кулінарній скарбниці.
Нещодавно ми писали про те, як приготувати печену картопля з начинкою.
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