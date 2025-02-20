Картопляні човники з оселедцем: класичний рецепт української кухні

Картопля, оселедець, маринована цибуля, чи може бути більш досконале смакове поєднання. Ця страва втілює у собі простоту, витонченість і справжній смак української кухні.

Картопляні човники з оселедцем — це чудовий варіант закуски, яка ідеально підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу. До того ж приготування не потребує багато часу чи складних інгредієнтів, а про рецепт розповіли на сторінці KITCHEN WITCHERY.

Інгредієнти Картопля 5 шт. Оселедець слабосолоний 1 шт. Червона цибуля 1 шт. Гірчиця гостра 1 ч. л Гірчиця діжонська 1 ст. л Олія Кріп Оцет 9% 2 ч. л Сіль Цукор Вода 50 мл

Приготування

Картоплю можна приготувати кількома способами: відварити у мундирі, запекти у духовці чи швидко приготувати у мікрохвильовій печі. Вибирайте той метод, який вам найбільше до вподоби. Головне – щоб вона залишилася цілою, але водночас була м’якою всередині. Червону цибулю наріжте тонкими кільцями. У невеликій ємності змішайте оцет, сіль, цукор і воду, ретельно розмішайте до повного розчинення. Залийте цибулю маринадом і залиште на 10-15 хв. Це додасть їй приємного кисло-солодкого смаку, який чудово доповнить оселедець. Оселедець очистіть від кісточок і наріжте невеликими шматочками. Щоб страва набула особливого смаку, приготуйте пікантний соус. У невеликій мисці змішайте олію, гостру та діжонську гірчицю. Ретельно перемішайте, поки маса не стане однорідною. Потім додайте шматочки оселедця та дрібно нарізаний кріп, ще раз добре перемішайте, щоб усі компоненти просочилися ароматами. У вже готовій картоплі зробіть невелике заглиблення у центрі, щоб покласти начинку. У ці виїмки викладіть оселедцеву суміш із соусом. Зверху прикрасьте маринованою цибулею.

Готову страву можна подавати одразу чи залишити на кілька хвилин, щоб всі смаки добре поєдналися. Подавайте з чорним хлібом, свіжою зеленню чи навіть солоними огірками – так буде ще смачніше.

Смачного!

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