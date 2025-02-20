Картопляні човники з оселедцем: класичний рецепт української кухні

Картопля, оселедець, маринована цибуля, чи може бути більш досконале смакове поєднання. Ця страва втілює у собі простоту, витонченість і справжній смак української кухні.
Картопляні човники з оселедцем — це чудовий варіант закуски, яка ідеально підійде як для повсякденного меню, так і для святкового столу. До того ж приготування не потребує багато часу чи складних інгредієнтів, а про рецепт розповіли на сторінці KITCHEN WITCHERY.
Інгредієнти
- Картопля
- 5 шт.
- Оселедець слабосолоний
- 1 шт.
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Гірчиця гостра
- 1 ч. л
- Гірчиця діжонська
- 1 ст. л
- Олія
- Кріп
- Оцет 9%
- 2 ч. л
- Сіль
- Цукор
- Вода
- 50 мл
Приготування
- Картоплю можна приготувати кількома способами: відварити у мундирі, запекти у духовці чи швидко приготувати у мікрохвильовій печі. Вибирайте той метод, який вам найбільше до вподоби. Головне – щоб вона залишилася цілою, але водночас була м’якою всередині.
- Червону цибулю наріжте тонкими кільцями.
- У невеликій ємності змішайте оцет, сіль, цукор і воду, ретельно розмішайте до повного розчинення.
- Залийте цибулю маринадом і залиште на 10-15 хв. Це додасть їй приємного кисло-солодкого смаку, який чудово доповнить оселедець.
- Оселедець очистіть від кісточок і наріжте невеликими шматочками.
- Щоб страва набула особливого смаку, приготуйте пікантний соус. У невеликій мисці змішайте олію, гостру та діжонську гірчицю. Ретельно перемішайте, поки маса не стане однорідною.
- Потім додайте шматочки оселедця та дрібно нарізаний кріп, ще раз добре перемішайте, щоб усі компоненти просочилися ароматами.
- У вже готовій картоплі зробіть невелике заглиблення у центрі, щоб покласти начинку. У ці виїмки викладіть оселедцеву суміш із соусом. Зверху прикрасьте маринованою цибулею.
Готову страву можна подавати одразу чи залишити на кілька хвилин, щоб всі смаки добре поєдналися. Подавайте з чорним хлібом, свіжою зеленню чи навіть солоними огірками – так буде ще смачніше.
Смачного!
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