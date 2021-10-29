Картопляні деруни з грибами у горщику

Деруни — традиційна українська страва.

Урізноманітнити оладки з картоплі допомагають начинки та можливість запекти їх у глиняних горщиках з м'ясом, грибами чи ковбасками. Я поділюся рецептом приготування дерунів з грибами та вершковим соусом.

Інгредієнти:

1 кг картоплі

500 г грибів

200 мл вершків або сметани будь-якої жирності

2 середні цибулини

2 яйця

1 ст.л вершкового масла

3 ст.л борошна

сіль перець

олія для смаження

Приготування:

1. Овочі очищаємо та миємо. Картоплю та цибулю натираємо на дрібній тертушці. Щоб злити з овочів зайву рідину, можна віджати їх руками або за допомогою марлі.

2. У миску до овочів вбиваємо 2 яйця, солимо, перчимо, додаємо борошно. Замішуємо тісто.

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3. Смажимо деруни на олії. На добре розігріту пательню ложкою викладаємо картопляне тісто і розподіляємо його, формуючи круглу оладку. Обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

4. Гриби нарізаємо та обсмажуємо на олії до золотистого кольору.

5. Щоб приготувати вершковий соус для дерунів, розтоплюємо вершкове масло на сковороді. Додаємо 1 ст. л борошна і добре перемішуємо. Потім вливаємо 200 мл рідких вершків. Солимо, перчимо і перемішуємо до однорідності. Доводимо суміш до кипіння та відставляємо з вогню.

6. На дно глиняного горщика викладаємо один-два деруни, зверху кладемо столову ложку смажених грибів і приправляємо соусом. Чергуємо так шари, наповнюючи горщик. Запікаємо в духовці 20 хвилин за температури 180°C.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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