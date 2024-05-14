Картопляні деруни з шинкою та сиром: цікавий рецепт

Щоб зробити звичні нам деруни незвичайними та ще смачнішими, додайте шинку й сир. Їхнє приготування займе небагато часу, а результат перевершить усі очікування. Для цього натріть картоплю на тертці, наріжте шинку з сиром. З'єднайте та обсмажте до золотавої скоринки.
Інгредієнти
- картопля
- 3550 г
- шинка
- 100 г
- сир твердий
- 50 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Картоплю очистьте, помийте та натріть на великій тертці. Додайте яйце і перемішайте.
- Шинку наріжте кубиками, а сир натріть на середній тертці.
- В мисці з'єднайте картоплю з яйцем, шинку, сир, борошно, сіль і перець. Перемішайте.
- На добре розігрітій сковороді з олією обсмажте деруни на середньому вогні до золотавого кольору.
Поради:
- Подавайте зі сметаною або соусом.
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