Картопляні деруни з шинкою та сиром: цікавий рецепт

Щоб зробити звичні нам деруни незвичайними та ще смачнішими, додайте шинку й сир. Їхнє приготування займе небагато часу, а результат перевершить усі очікування. Для цього натріть картоплю на тертці, наріжте шинку з сиром. З'єднайте та обсмажте до золотавої скоринки.