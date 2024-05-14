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Картопляні деруни з шинкою та сиром: цікавий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
398
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні деруни з шинкою та сиром: цікавий рецепт

Картопляні деруни з шинкою та сиром / Фото: Credits

Щоб зробити звичні нам деруни незвичайними та ще смачнішими, додайте шинку й сир. Їхнє приготування займе небагато часу, а результат перевершить усі очікування. Для цього натріть картоплю на тертці, наріжте шинку з сиром. З'єднайте та обсмажте до золотавої скоринки.

Інгредієнти

картопля
3550 г
шинка
100 г
сир твердий
50 г
яйце
1 шт.
борошно
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Картоплю очистьте, помийте та натріть на великій тертці. Додайте яйце і перемішайте.
  2. Шинку наріжте кубиками, а сир натріть на середній тертці.
  3. В мисці з'єднайте картоплю з яйцем, шинку, сир, борошно, сіль і перець. Перемішайте.
  4. На добре розігрітій сковороді з олією обсмажте деруни на середньому вогні до золотавого кольору.

Поради:

  • Подавайте зі сметаною або соусом.

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