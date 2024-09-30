Картопляні крокети: рецепт оригінального гарніру

Картопляні крокети – це новий варіант приготувати зі звичного картопляного пюре незвичайну страву, перед якою неможливо встояти.
Для цього знадобиться кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Як результат, ви отримаєте крокети з хрумкою скоринкою і повітряною серединкою. Подавайте з будь-яким видом м'яса як самостійну страву та як гарнір.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- масло вершкове
- 20 г
- сухарі панірувальні
- 100 г
- борошно пшеничне
- 50 г
- олія
- 400 мл
- приправа із сухих трав
- сіль
- Відокремте білок від жовтка.
- Білок збийте в піну.
- Картоплю вимийте і наріжте середніми кубиками. Викладіть до каструлі та залийте холодною водою. Посоліть і варіть під закритою кришкою 20 хвилин. Воду злийте та розімніть картоплю в пюре. Додайте жовток, вершкове масло і приправу. Перемішайте до однорідності. Мокрими руками зробіть кульки. Обваляйте в борошні, занурьте в білок і знову обваляйте в панірувальних сухарях.
- У глибокій сковороді розігрійте до кипіння олію. Опускайте в киплячу олію по кілька крокетів і смажте частинами до золотавої скоринки. Готові крокети шумівкою викладайте на серветку.
Поради:
- Крокети у фритюрі мають вільно плавати в олії, не торкаючись одна одної.
- Картопляні крокети можна приготувати з залишків пюре.
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