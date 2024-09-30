Картопляні крокети: рецепт оригінального гарніру

Картопляні крокети – це новий варіант приготувати зі звичного картопляного пюре незвичайну страву, перед якою неможливо встояти.

Для цього знадобиться кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Як результат, ви отримаєте крокети з хрумкою скоринкою і повітряною серединкою. Подавайте з будь-яким видом м'яса як самостійну страву та як гарнір.

Інгредієнти картопля 500 г яйце куряче 1 шт. масло вершкове 20 г сухарі панірувальні 100 г борошно пшеничне 50 г олія 400 мл приправа із сухих трав сіль

Відокремте білок від жовтка. Білок збийте в піну. Картоплю вимийте і наріжте середніми кубиками. Викладіть до каструлі та залийте холодною водою. Посоліть і варіть під закритою кришкою 20 хвилин. Воду злийте та розімніть картоплю в пюре. Додайте жовток, вершкове масло і приправу. Перемішайте до однорідності. Мокрими руками зробіть кульки. Обваляйте в борошні, занурьте в білок і знову обваляйте в панірувальних сухарях. У глибокій сковороді розігрійте до кипіння олію. Опускайте в киплячу олію по кілька крокетів і смажте частинами до золотавої скоринки. Готові крокети шумівкою викладайте на серветку.

Поради:

Крокети у фритюрі мають вільно плавати в олії, не торкаючись одна одної.

Картопляні крокети можна приготувати з залишків пюре.

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