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Картопляні крокети: рецепт оригінального гарніру

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
346 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
407
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні крокети: рецепт оригінального гарніру

Картопляні крокети / Фото: Credits

Картопляні крокети – це новий варіант приготувати зі звичного картопляного пюре незвичайну страву, перед якою неможливо встояти.

Для цього знадобиться кілька простих інгредієнтів і трохи часу. Як результат, ви отримаєте крокети з хрумкою скоринкою і повітряною серединкою. Подавайте з будь-яким видом м'яса як самостійну страву та як гарнір.

Інгредієнти

картопля
500 г
яйце куряче
1 шт.
масло вершкове
20 г
сухарі панірувальні
100 г
борошно пшеничне
50 г
олія
400 мл
приправа із сухих трав
сіль
  1. Відокремте білок від жовтка.
  2. Білок збийте в піну.
  3. Картоплю вимийте і наріжте середніми кубиками. Викладіть до каструлі та залийте холодною водою. Посоліть і варіть під закритою кришкою 20 хвилин. Воду злийте та розімніть картоплю в пюре. Додайте жовток, вершкове масло і приправу. Перемішайте до однорідності. Мокрими руками зробіть кульки. Обваляйте в борошні, занурьте в білок і знову обваляйте в панірувальних сухарях.
  4. У глибокій сковороді розігрійте до кипіння олію. Опускайте в киплячу олію по кілька крокетів і смажте частинами до золотавої скоринки. Готові крокети шумівкою викладайте на серветку.

Поради:

  • Крокети у фритюрі мають вільно плавати в олії, не торкаючись одна одної.
  • Картопляні крокети можна приготувати з залишків пюре.

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