Картопляні ньокі: приготуйте смачні італійські галушки

На сторінці AL Dante Channel показали як приготувати смачні та ароматні картопляні ньокі до вашої вечері.

Інгредієнти Картопля 1 кг Борошно 2 склянки Яйця (жовтки) 2 шт. Часник Вершкове масло 100 г Шавлія 10-12 свіжих листків Сіль Чорний перець Пармезан (тертий)

Приготування:

Приготуйте картоплю:

Розігрійте духовку до 200°C, збризніть картоплю оливковою олією та посоліть;

Запікайте до готовності, приблизно 1 годину;

Дайте трохи охолонути, потім очистіть і подавіть.

Тісто:

Посипте картоплю борошном і додайте дрібку солі;

Зробіть поглиблення у центрі та додайте яйця;

Обережно перемішайте руками, щоб вийшло м’яке тісто.

Формуйте ньокі:

Викладіть тісто на присипану борошном поверхню;

Розділіть його на 4 частини та розкачайте кожну частину в довгу ковбаску товщиною приблизно 1,3 см.

Поріжте ковбаску на шматки розміром 2,5 см.

Приготуйте ньокі:

Доведіть до кипіння велику каструлю підсоленої води та закиньте в неї ньокі.

Коли вони спливуть на поверхню, десь через 2-3 хвилини, дістаньте їх шумівкою.

Приготуйте соус:

У великій пательні розтопіть масло на середньому вогні;

Додайте ньокі та підсмажте їх до золотисто-коричневого кольору;

Додайте шавлію і смажте до хрусткої скоринки;

Додайте сіль та перець.

Поради:

Подавати ньокі треба гарячими з пармезаном.

Смачного!

#italianfood #italian #recipe #food #foodporn #easyrecipes #cooking #foodie #foodblogger #foodart #potatoes #potatorecipes #vegetarian #vegan ♬ original sound - AL Dante Channel @al_dante_channel Gnocchi Recipe ❂ Ingredients: 1 kg russet potatoes 2 cups all-purpose flour, plus extra for dusting 2 egg yolks Garlic For sage butter sauce: 100g unsalted butter 10-12 fresh sage leaves Salt and freshly ground black pepper, to taste Grated Parmesan cheese, for garnish ❂ Cooking Process: ⁃ Prepare Potatoes: Preheat your oven to 200°C (400°F). Drizzle with olive oil and sprinkle with salt and bake until tender, about 1 hour. Let cool slightly, then peel and pass through a potato ricer . ⁃ Make Dough: Sprinkle the flour and a pinch of salt over the potatoes. Make a well in the center and add the beaten egg. Using your hands, gently mix to form a soft dough. Do not overwork. ⁃ Shape Gnocchi: Turn the dough onto a floured surface, divide it into 4 pieces, and roll each piece into a long rope about 1/2 inch thick. Cut the rope into 1-inch pieces. ⁃ Cook Gnocchi: Bring a large pot of salted water to a boil. Cook gnocchi in batches, they are done when they float to the surface, about 2-3 minutes. Remove with a slotted spoon. ⁃ For Sage Butter Sauce: In a large skillet, melt the butter over medium heat. Add the gnocchi and cook until golden-brown. Add sage leaves and cook until crispy. Season with salt and pepper. Serve with Parmesan cheese. #gnocchi

Це дуже смачна, поживна та ароматна страва, від якої ви отримаєте справжнє гастрономічне задоволення.

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