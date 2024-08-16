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Картопляні ньокі: приготуйте смачні італійські галушки

Картопляні ньокі: приготуйте смачні італійські галушки

Картопляні ньокі / Фото: Credits

Картопляні ньокі дещо нагадують ліниві вареники, проте мають свою особисту італійську естетику.

На сторінці AL Dante Channel показали як приготувати смачні та ароматні картопляні ньокі до вашої вечері.

Інгредієнти

Картопля
1 кг
Борошно
2 склянки
Яйця (жовтки)
2 шт.
Часник
Вершкове масло
100 г
Шавлія
10-12 свіжих листків
Сіль
Чорний перець
Пармезан (тертий)

Приготування:

Приготуйте картоплю:

  • Розігрійте духовку до 200°C, збризніть картоплю оливковою олією та посоліть;
  • Запікайте до готовності, приблизно 1 годину;
  • Дайте трохи охолонути, потім очистіть і подавіть.

Тісто:

  • Посипте картоплю борошном і додайте дрібку солі;
  • Зробіть поглиблення у центрі та додайте яйця;
  • Обережно перемішайте руками, щоб вийшло м’яке тісто.

Формуйте ньокі:

  • Викладіть тісто на присипану борошном поверхню;
  • Розділіть його на 4 частини та розкачайте кожну частину в довгу ковбаску товщиною приблизно 1,3 см.
  • Поріжте ковбаску на шматки розміром 2,5 см.

Приготуйте ньокі:

  • Доведіть до кипіння велику каструлю підсоленої води та закиньте в неї ньокі.
  • Коли вони спливуть на поверхню, десь через  2-3 хвилини, дістаньте їх шумівкою.

Приготуйте соус:

  • У великій пательні розтопіть масло на середньому вогні;
  • Додайте ньокі та підсмажте їх до золотисто-коричневого кольору;
  • Додайте шавлію і смажте до хрусткої скоринки;
  • Додайте сіль та перець.

Поради:

Подавати ньокі треба гарячими з пармезаном.

Смачного!

@al_dante_channel Gnocchi Recipe ❂ Ingredients: 1 kg russet potatoes 2 cups all-purpose flour, plus extra for dusting 2 egg yolks Garlic For sage butter sauce: 100g unsalted butter 10-12 fresh sage leaves Salt and freshly ground black pepper, to taste Grated Parmesan cheese, for garnish ❂ Cooking Process: ⁃ Prepare Potatoes: Preheat your oven to 200°C (400°F). Drizzle with olive oil and sprinkle with salt and bake until tender, about 1 hour. Let cool slightly, then peel and pass through a potato ricer . ⁃ Make Dough: Sprinkle the flour and a pinch of salt over the potatoes. Make a well in the center and add the beaten egg. Using your hands, gently mix to form a soft dough. Do not overwork. ⁃ Shape Gnocchi: Turn the dough onto a floured surface, divide it into 4 pieces, and roll each piece into a long rope about 1/2 inch thick. Cut the rope into 1-inch pieces. ⁃ Cook Gnocchi: Bring a large pot of salted water to a boil. Cook gnocchi in batches, they are done when they float to the surface, about 2-3 minutes. Remove with a slotted spoon. ⁃ For Sage Butter Sauce: In a large skillet, melt the butter over medium heat. Add the gnocchi and cook until golden-brown. Add sage leaves and cook until crispy. Season with salt and pepper. Serve with Parmesan cheese. #gnocchi #italianfood #italian #recipe #food #foodporn #easyrecipes #cooking #foodie #foodblogger #foodart #potatoes #potatorecipes #vegetarian #vegan ♬ original sound - AL Dante Channel

Це дуже смачна, поживна та ароматна страва, від якої ви отримаєте справжнє гастрономічне задоволення.

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