Картопляні оладки з сиром: незвичайний рецепт

Картопляні оладки дуже схожі на всіма улюблені картопляні деруни. Але в цьому рецепті вони готуються не з сирої картоплі, а з картопляного пюре, яке, можливо, залишилося у вас після вечері.
Оладки подавайте як самостійну страву або гарнір до м'яса, овочів або зі сметаною чи будь-яким соусом.
Інгредієнти
- картопля
- 400 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- сир твердий
- 100 г
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- приправа для картоплі
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
Твердий сир натріть на середню тертку.
- Картоплю помийте, очистіть і відваріть 20 хвилин після закипання. Воду злийте, а картоплю розімніть у пюре. Посоліть, поперчіть, додайте приправу, борошно, твердий сир і вбийте яйце. Перемішайте до однорідної маси.
- На сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії, викладайте ложкою невеликі порції картопляного тіста, надаючи форму оладок, і смажте на середньому вогні по 3-4 хвилини з двох боків до золотистого кольору.
- Готові оладки викладайте на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
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