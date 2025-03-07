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Картопляні оладки з сиром: незвичайний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
274 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
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Картопляні оладки з сиром: незвичайний рецепт

Оладки / Фото: Credits

Картопляні оладки дуже схожі на всіма улюблені картопляні деруни. Але в цьому рецепті вони готуються не з сирої картоплі, а з картопляного пюре, яке, можливо, залишилося у вас після вечері.

Оладки подавайте як самостійну страву або гарнір до м'яса, овочів або зі сметаною чи будь-яким соусом.

Інгредієнти

картопля
400 г
яйце куряче
1 шт.
сир твердий
100 г
борошно пшеничне
2 ст. л.
приправа для картоплі
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

Твердий сир натріть на середню тертку.

  1. Картоплю помийте, очистіть і відваріть 20 хвилин після закипання. Воду злийте, а картоплю розімніть у пюре. Посоліть, поперчіть, додайте приправу, борошно, твердий сир і вбийте яйце. Перемішайте до однорідної маси.
  2. На сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії, викладайте ложкою невеликі порції картопляного тіста, надаючи форму оладок, і смажте на середньому вогні по 3-4 хвилини з двох боків до золотистого кольору.
  3. Готові оладки викладайте на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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