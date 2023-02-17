Картопляні зрази з грибами: класичний рецепт

Зрази з картопляного тіста схожі на пиріжки з начинкою. Їх добре подавати зі сметанним соусом, або з улюбленими соліннями.

Ця страва має безліч переваг: простота в приготуванні, бюджетна ціна продуктів, ситність готового продукту. Відварену картоплю добре розминають, після чого з'єднують з яйцем і борошном. Маса, що вийшла, і буде основою наших зраз.

складові

Картопля – 1 кг;

Гриби – 300 г;

Яйця – 1 шт.;

Борошно – 2 ст. л. (в тісто) + для панірування;

Цибуля – 2 шт;

Сіль;

Олія – для смаження.

Приготування

Очистіть картоплю, залийте водою та відваріть до готовності. Відвар злийте, а картоплю розімніть у пюре, потім додайте яйця та борошно. Картопляне тісто добре перемішайте до однорідного стану.

Наріжте дрібно гриби та цибулю. Розігрійте сковороду та обсмажте цибулю до золотистого кольору, після чого додайте гриби, посоліть та тушкуйте до готовності.

Руки змастіть олією, щоб картопля до них не чіплялася. З картопляного тіста формуйте коржики однакового розміру. У центр покладіть грибну начинку і сформуйте котлету, обваляйте в борошні. Викладайте зрази на сковороду з розігрітою олією та обсмажуйте з двох боків до золотистого кольору.

Поради

Зрази краще ліпити із теплого тіста, щойно приготованого.

Замість печериць можна взяти і лісові гриби.

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