Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею: класичний рецепт

Картопляні зрази з начинкою нагадують пиріжки, але набагато смачніші і ніжніші, тому що в них зовсім мало борошна.
Начинка із зеленої цибулі та яєць чудово поєднується з картопляним пюре. Подайте зрази гарячими зі сметаною чи соусом.
Інгредієнти:
Для картопляного тіста:
- картопля – 500 г;
- яйця – 1 шт.;
- борошно пшеничне – 50 г;
- сіль.
Для начинки:
- яйця курячі – 3 шт.;
- цибуля зелена — 0,5 пучка;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- панірувальні сухарі – 0,5 склянки;
- олія.
Приготування:
- Цибулю зелену промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
- Яйця зваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть та наріжте на дрібні кубики.
- З'єднайте цибулю з яйцями, поперчіть, посоліть та перемішайте.
- Картоплю очистіть, розріжте на шматочки, відваріть у киплячій підсоленій воді 15 хвилин. Воду злийте, вбийте яйце і розімніть у пюре. У тепле пюре додайте борошно і перемішайте.
- Візьміть трохи картопляного тіста, скачайте його в кульку, трохи приплюсніть, щоб вийшов коржик. У центр викладіть начинку, з'єднайте та акуратно заліпіть краї. Обваляйте в панірувальних сухарях і таким чином сформуйте інші зрази.
- Обсмажте на сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії, з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору та хрусткої скоринки.
Поради:
Запанірувати зрази можна і в борошні.
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