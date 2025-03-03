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Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею: класичний рецепт

Картопляні зрази з яйцем та зеленою цибулею: класичний рецепт

Картопляні зрази / Фото: Credits

Картопляні зрази з начинкою нагадують пиріжки, але набагато смачніші і ніжніші, тому що в них зовсім мало борошна.

Начинка із зеленої цибулі та яєць чудово поєднується з картопляним пюре. Подайте зрази гарячими зі сметаною чи соусом.

Інгредієнти:

Для картопляного тіста:

  • картопля – 500 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • борошно пшеничне – 50 г;
  • сіль.

Для начинки:

  • яйця курячі – 3 шт.;
  • цибуля зелена — 0,5 пучка;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • панірувальні сухарі – 0,5 склянки;
  • олія.

Приготування:

  1. Цибулю зелену промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
  2. Яйця зваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистіть та наріжте на дрібні кубики.
  3. З'єднайте цибулю з яйцями, поперчіть, посоліть та перемішайте.
  4. Картоплю очистіть, розріжте на шматочки, відваріть у киплячій підсоленій воді 15 хвилин. Воду злийте, вбийте яйце і розімніть у пюре. У тепле пюре додайте борошно і перемішайте.
  5. Візьміть трохи картопляного тіста, скачайте його в кульку, трохи приплюсніть, щоб вийшов коржик. У центр викладіть начинку, з'єднайте та акуратно заліпіть краї. Обваляйте в панірувальних сухарях і таким чином сформуйте інші зрази.
  6. Обсмажте на сковороді з невеликою кількістю розігрітої олії, з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору та хрусткої скоринки.

Поради:

Запанірувати зрази можна і в борошні.

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