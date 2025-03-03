Картопляники з сосисками: рецепт хрумкої закуски

Якщо ви шукаєте швидку, смачну та ситну закуску, яка сподобається як дітям, так і дорослим, зверніть увагу на цей чудовий рецепт картопляників із сосисками. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрумкою скоринкою зовні.

Ця страва чудово підходить як для перекусу, так і для святкового столу. Спробуйте приготувати картопляники за рецептом, яким поділилися на сторінці family2cooking.

Інгредієнти Картопля 4–5 шт. Сосиски 4–5 шт. Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л Сіль Чорний мелений перець Улюблені спеції (часник, паприка, сушені трави) Свіжий кріп Олія

Приготування

Очистьте картоплю, відваріть її у підсоленій воді до готовності, а потім розімніть у пюре. Дайте трохи охолонути. До картопляного пюре додайте сіль, перець, спеції, подрібнений кріп і кукурудзяний крохмаль. Добре перемішайте масу, поки вона не стане однорідною та пластичною. Очистьте сосиски від оболонки та розріжте навпіл, якщо вони великі. Візьміть трохи картопляного тіста, розкотіть його у коржик, покладіть сосиску у центр і загорніть краї, формуючи довгасту котлетку. У глибокій пательні чи фритюрниці розігрійте олію. Обсмажуйте картопляники у фритюрі до золотистої скоринки, приблизно по 2–3 хв з кожного боку. Викладіть картопляники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Подавайте гарячими зі сметаною, домашнім соусом або гірчицею.

Поради:

Для насиченішого смаку можна додати трохи тертого сиру у картопляне тісто.

Якщо ви хочете дієтичніший варіант, запікайте картопляники у духовці за 200°C приблизно 20 хв до золотистої скоринки.

Цей рецепт – справжня знахідка для швидкого та смачного перекусу. Хрумкі, апетитні та неймовірно ароматні картопляники з сосисками стануть фаворитом на вашому столі.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати пиріг з куркою та грибами.

Читайте також: