Картопляники з сосисками: рецепт хрумкої закуски

Якщо ви шукаєте швидку, смачну та ситну закуску, яка сподобається як дітям, так і дорослим, зверніть увагу на цей чудовий рецепт картопляників із сосисками. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрумкою скоринкою зовні.
Ця страва чудово підходить як для перекусу, так і для святкового столу. Спробуйте приготувати картопляники за рецептом, яким поділилися на сторінці family2cooking.
Інгредієнти
- Картопля
- 4–5 шт.
- Сосиски
- 4–5 шт.
- Кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л
- Сіль
- Чорний мелений перець
- Улюблені спеції (часник, паприка, сушені трави)
- Свіжий кріп
- Олія
Приготування
- Очистьте картоплю, відваріть її у підсоленій воді до готовності, а потім розімніть у пюре. Дайте трохи охолонути.
- До картопляного пюре додайте сіль, перець, спеції, подрібнений кріп і кукурудзяний крохмаль. Добре перемішайте масу, поки вона не стане однорідною та пластичною.
- Очистьте сосиски від оболонки та розріжте навпіл, якщо вони великі.
- Візьміть трохи картопляного тіста, розкотіть його у коржик, покладіть сосиску у центр і загорніть краї, формуючи довгасту котлетку.
- У глибокій пательні чи фритюрниці розігрійте олію. Обсмажуйте картопляники у фритюрі до золотистої скоринки, приблизно по 2–3 хв з кожного боку.
- Викладіть картопляники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
Подавайте гарячими зі сметаною, домашнім соусом або гірчицею.
Поради:
- Для насиченішого смаку можна додати трохи тертого сиру у картопляне тісто.
- Якщо ви хочете дієтичніший варіант, запікайте картопляники у духовці за 200°C приблизно 20 хв до золотистої скоринки.
@family2cooking Картопляники з сосисками Інгредієнти: - Картопля - Сосиски - Кукурудзяний крохмаль - Спеції - Перець - Кріп Спосіб приготування: В попередньо відварену картоплю додаємо улюблені спеції,кріп,перець та крохмаль.Перемішуємо поки не сформується тісто.Кладемо сосиски на картоплю та надаємо форму.Смажимо у фритюрі до золотистої скоринки. Смачного❤️ #cooking #foodblog #foodtiktok #рецепти #картошка #картопля #сосиски #сосискивтесте #картопляники #картоплярецепт ♬ оригинальный звук - Music.Track
Цей рецепт – справжня знахідка для швидкого та смачного перекусу. Хрумкі, апетитні та неймовірно ароматні картопляники з сосисками стануть фаворитом на вашому столі.
Смачного!
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