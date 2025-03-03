Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Картопляники з сосисками: рецепт хрумкої закуски

Картопляники з сосисками: рецепт хрумкої закуски

Картопляники з сосисками / Фото: Associated Press

Якщо ви шукаєте швидку, смачну та ситну закуску, яка сподобається як дітям, так і дорослим, зверніть увагу на цей чудовий рецепт картопляників із сосисками. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною хрумкою скоринкою зовні. 

Ця страва чудово підходить як для перекусу, так і для святкового столу. Спробуйте приготувати картопляники за рецептом, яким поділилися на сторінці family2cooking.

Інгредієнти

Картопля  
4–5 шт.
Сосиски  
4–5 шт.
Кукурудзяний крохмаль
2 ст. л
Сіль
Чорний мелений перець 
Улюблені спеції (часник, паприка, сушені трави)
Свіжий кріп  
Олія

Приготування

  1. Очистьте картоплю, відваріть її у підсоленій воді до готовності, а потім розімніть у пюре. Дайте трохи охолонути.
  2. До картопляного пюре додайте сіль, перець, спеції, подрібнений кріп і кукурудзяний крохмаль. Добре перемішайте масу, поки вона не стане однорідною та пластичною.
  3. Очистьте сосиски від оболонки та розріжте навпіл, якщо вони великі.
  4. Візьміть трохи картопляного тіста, розкотіть його у коржик, покладіть сосиску у центр і загорніть краї, формуючи довгасту котлетку.
  5. У глибокій пательні чи фритюрниці розігрійте олію. Обсмажуйте картопляники у фритюрі до золотистої скоринки, приблизно по 2–3 хв з кожного боку.
  6. Викладіть картопляники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Подавайте гарячими зі сметаною, домашнім соусом або гірчицею. 

Поради:

  • Для насиченішого смаку можна додати трохи тертого сиру у картопляне тісто.
  • Якщо ви хочете дієтичніший варіант, запікайте картопляники у духовці за 200°C приблизно 20 хв до золотистої скоринки.
@family2cooking Картопляники з сосисками Інгредієнти: - Картопля - Сосиски - Кукурудзяний крохмаль - Спеції - Перець - Кріп Спосіб приготування: В попередньо відварену картоплю додаємо улюблені спеції,кріп,перець та крохмаль.Перемішуємо поки не сформується тісто.Кладемо сосиски на картоплю та надаємо форму.Смажимо у фритюрі до золотистої скоринки. Смачного❤️ #cooking #foodblog #foodtiktok #рецепти #картошка #картопля #сосиски #сосискивтесте #картопляники #картоплярецепт ♬ оригинальный звук - Music.Track

Цей рецепт – справжня знахідка для швидкого та смачного перекусу. Хрумкі, апетитні та неймовірно ароматні картопляники з сосисками стануть фаворитом на вашому столі. 

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати пиріг з куркою та грибами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація