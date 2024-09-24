Картопляний гратен: рецепт розкішного гарніру

Картопляний гратен – це запечена в духовці картопля з молоком, вершками та сиром. Ароматна й нескладна у приготуванні страва.
Це ідеальний варіант страви на святковий стіл. Картопля виходить у вершковому соусі, з цибулею і часником під рум'яною сирною скоринкою.
Інгредієнти
- картопля
- 6-8 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- вершки 20%
- 200 мл
- молоко 2,5%
- 400 мл
- сир твердий
- 150 г
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 50 г
- олія
- 1 ст. л.
- горіх мускатний мелений
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистьте та наріжте на дуже тонкі слайси.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
Для соусу:
- Цибулю і часник очистьте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до м'якості. Додайте вершкове масло, частинами всипте, перемішуючи, борошно, а через три хвилини поступово влийте молоко, постійно перемішуючи. Поперчіть, посоліть, додайте мускатний горіх, влийте вершки та доведіть до загустіння.
- Картоплю викладіть на деко вертикально, посоліть, залийте соусом і посипте сиром. Запікайте за температури 180 градусів 55 хвилин.
Поради:
- Готову картоплю можна посипати зеленню.
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