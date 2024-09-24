Картопляний гратен: рецепт розкішного гарніру

Картопляний гратен – це запечена в духовці картопля з молоком, вершками та сиром. Ароматна й нескладна у приготуванні страва.

Це ідеальний варіант страви на святковий стіл. Картопля виходить у вершковому соусі, з цибулею і часником під рум'яною сирною скоринкою.

Інгредієнти картопля 6-8 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. часник 2 зубки вершки 20% 200 мл молоко 2,5% 400 мл сир твердий 150 г борошно пшеничне 3 ст. л. масло вершкове 50 г олія 1 ст. л. горіх мускатний мелений перець чорний мелений сіль

Картоплю очистьте та наріжте на дуже тонкі слайси. Твердий сир натріть на великій тертці.

Для соусу:

Цибулю і часник очистьте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до м'якості. Додайте вершкове масло, частинами всипте, перемішуючи, борошно, а через три хвилини поступово влийте молоко, постійно перемішуючи. Поперчіть, посоліть, додайте мускатний горіх, влийте вершки та доведіть до загустіння. Картоплю викладіть на деко вертикально, посоліть, залийте соусом і посипте сиром. Запікайте за температури 180 градусів 55 хвилин.

Поради:

Готову картоплю можна посипати зеленню.

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