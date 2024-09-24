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Картопляний гратен: рецепт розкішного гарніру

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
487
Час на прочитання
1 хв
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Картопляний гратен: рецепт розкішного гарніру

Картопляний гратен / Фото: Credits

Картопляний гратен – це запечена в духовці картопля з молоком, вершками та сиром. Ароматна й нескладна у приготуванні страва.

Це ідеальний варіант страви на святковий стіл. Картопля виходить у вершковому соусі, з цибулею і часником під рум'яною сирною скоринкою.

Інгредієнти

картопля
6-8 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубки
вершки 20%
200 мл
молоко 2,5%
400 мл
сир твердий
150 г
борошно пшеничне
3 ст. л.
масло вершкове
50 г
олія
1 ст. л.
горіх мускатний мелений
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистьте та наріжте на дуже тонкі слайси.
  2. Твердий сир натріть на великій тертці.

Для соусу:

  1. Цибулю і часник очистьте, наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до м'якості. Додайте вершкове масло, частинами всипте, перемішуючи, борошно, а через три хвилини поступово влийте молоко, постійно перемішуючи. Поперчіть, посоліть, додайте мускатний горіх, влийте вершки та доведіть до загустіння.
  2. Картоплю викладіть на деко вертикально, посоліть, залийте соусом і посипте сиром. Запікайте за температури 180 градусів 55 хвилин.

Поради:

  • Готову картоплю можна посипати зеленню.

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