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Картопляний хліб: рецепт цікавої ірландської страви до вашого столу

Картопляний хліб: рецепт цікавої ірландської страви до вашого столу

Картопляний хліб / Фото: Credits

Спробуйте приготувати ці картопляні хлібці зранку і вони сподобаються всій вашій родині. Вони дуже смачні та поживні.

На сторінці BORED OF LUNCH показали, як приготувати класичний картопляний ірландський хліб, від якого майже неможливо відірватися.

Інгредієнти

Картопля
3 шт.
Вершкове масло
1 ст. л
Борошно
120 г
Розпушувач
3/4 ч. л
Сіль

Приготування:

  • Відваріть картоплю, близько 20-25 хвилин, щоб вона стала м’якою;
  • Потовчіть її з маслом і дайте охолонути;
  • Додайте борошно, розпушувач, сіль і змішайте все у тісто;
  • Викладіть його на посипану борошном поверхню, розкачайте у млинець і наріжте квадратиками;
  • Обсмажте кожен хлібець на сухій пательні по 4-5 хв з кожного боку.

Поради:

Можна смажити у фритюрі в олії 1-2 хвилини з кожного боку.

Автор зазначив, що приготувати трохи хліба ніколи не виходить, тож рецепт розраховано на 10-12 штук.

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