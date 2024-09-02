Картопляний хліб: рецепт цікавої ірландської страви до вашого столу

Спробуйте приготувати ці картопляні хлібці зранку і вони сподобаються всій вашій родині. Вони дуже смачні та поживні.
На сторінці BORED OF LUNCH показали, як приготувати класичний картопляний ірландський хліб, від якого майже неможливо відірватися.
Інгредієнти
- Картопля
- 3 шт.
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Борошно
- 120 г
- Розпушувач
- 3/4 ч. л
- Сіль
Приготування:
- Відваріть картоплю, близько 20-25 хвилин, щоб вона стала м’якою;
- Потовчіть її з маслом і дайте охолонути;
- Додайте борошно, розпушувач, сіль і змішайте все у тісто;
- Викладіть його на посипану борошном поверхню, розкачайте у млинець і наріжте квадратиками;
- Обсмажте кожен хлібець на сухій пательні по 4-5 хв з кожного боку.
Поради:
Можна смажити у фритюрі в олії 1-2 хвилини з кожного боку.
Автор зазначив, що приготувати трохи хліба ніколи не виходить, тож рецепт розраховано на 10-12 штук.
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