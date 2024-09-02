Картопляний хліб: рецепт цікавої ірландської страви до вашого столу

Спробуйте приготувати ці картопляні хлібці зранку і вони сподобаються всій вашій родині. Вони дуже смачні та поживні.

На сторінці BORED OF LUNCH показали, як приготувати класичний картопляний ірландський хліб, від якого майже неможливо відірватися.

Інгредієнти Картопля 3 шт. Вершкове масло 1 ст. л Борошно 120 г Розпушувач 3/4 ч. л Сіль

Приготування:

Відваріть картоплю, близько 20-25 хвилин, щоб вона стала м’якою;

Потовчіть її з маслом і дайте охолонути;

Додайте борошно, розпушувач, сіль і змішайте все у тісто;

Викладіть його на посипану борошном поверхню, розкачайте у млинець і наріжте квадратиками;

Обсмажте кожен хлібець на сухій пательні по 4-5 хв з кожного боку.

Поради:

Можна смажити у фритюрі в олії 1-2 хвилини з кожного боку.

Автор зазначив, що приготувати трохи хліба ніколи не виходить, тож рецепт розраховано на 10-12 штук.

Читайте також: