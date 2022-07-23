Картопляний пиріг з індичкою, цвітною капустою та горошком: рецепт без тіста

Пиріг без тіста, але з великою кількістю овочів, підійде тим, хто стежить за фігурою і намагається їсти правильно.

Цей рецепт передбачає використання свіжого зеленого горошку, але ви можете замінити його заморожені.

Складники

фарш з індички — 700 г

морква — 3 шт.

селера — 1 смужка

цибуля — 1 шт.

цвітна капуста — 2 головки

молода картопля — 500 г

оливкова олія — 5 ст. л.

топлене масло — 4 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

томатна паста — чверть склянки

бальзамічний оцет — 2 ст. л.

сіль — 2 ст. л.

чорний перець — 1 ч. л.

курячий бульйон — 1 скл.

часник — 1 зубчик

свіжий горошок — 2 чашки

Приготування

Змастіть форму для запікання оливковою олією. Наріжте цибулю, моркву, селера та часник.

На сковороді розігрійте 1 столову ложку олії. Додайте цибулю і злегка обсмажуйте, доки вона не стане м'якою, приблизно 10 хвилин. Додайте селеру та моркву, обсмажуйте, поки морква не стане м'якою, а селера — прозорою, потім — часник і готуйте ще одну хвилину. Перекладіть овочі в каструлю.

Відваріть картоплю у підсоленій воді.

У киплячу воду опустіть нарізану цвітну капусту, варіть близько 5-10 хвилин, доки вона стане досить м'якою. Злийте воду і дайте капусті висохнути.

Обсмажте фарш з індички на маслі (1 ст. л) на сильному вогні. Потім додайте її в каструлю з овочами, додайте лавровий лист, бальзамічний оцет, томатну пасту, сіль, перець і курячий бульйон і проваріть усе протягом 25-30 хвилин.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Щойно цвітна капуста і картопля стануть досить сухими на дотик, додайте одну столову ложку оливкової олії та вершкового масла і подрібніть суміш у пюре, додайте сіль та перець за смаком.

Фарш із індички з соусом перемішайте з горохом і вилийте суміш у форму для запікання. Поступово розподіліть суміш з індичого фаршу по дну форми, потім покладіть зверху суміш з цвітної капусти і картоплі.

Випікайте пиріг у духовці 30-40 хвилин, потім дайте йому охолонути 10-15 хвилин і подавайте.

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