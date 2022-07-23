Картопляний пиріг з індичкою, цвітною капустою та горошком: рецепт без тіста

Пиріг без тіста, але з великою кількістю овочів, підійде тим, хто стежить за фігурою і намагається їсти правильно.
Цей рецепт передбачає використання свіжого зеленого горошку, але ви можете замінити його заморожені.
Складники
- фарш з індички — 700 г
- морква — 3 шт.
- селера — 1 смужка
- цибуля — 1 шт.
- цвітна капуста — 2 головки
- молода картопля — 500 г
- оливкова олія — 5 ст. л.
- топлене масло — 4 ст. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- томатна паста — чверть склянки
- бальзамічний оцет — 2 ст. л.
- сіль — 2 ст. л.
- чорний перець — 1 ч. л.
- курячий бульйон — 1 скл.
- часник — 1 зубчик
- свіжий горошок — 2 чашки
Приготування
Змастіть форму для запікання оливковою олією. Наріжте цибулю, моркву, селера та часник.
На сковороді розігрійте 1 столову ложку олії. Додайте цибулю і злегка обсмажуйте, доки вона не стане м'якою, приблизно 10 хвилин. Додайте селеру та моркву, обсмажуйте, поки морква не стане м'якою, а селера — прозорою, потім — часник і готуйте ще одну хвилину. Перекладіть овочі в каструлю.
Відваріть картоплю у підсоленій воді.
У киплячу воду опустіть нарізану цвітну капусту, варіть близько 5-10 хвилин, доки вона стане досить м'якою. Злийте воду і дайте капусті висохнути.
Обсмажте фарш з індички на маслі (1 ст. л) на сильному вогні. Потім додайте її в каструлю з овочами, додайте лавровий лист, бальзамічний оцет, томатну пасту, сіль, перець і курячий бульйон і проваріть усе протягом 25-30 хвилин.
Розігрійте духовку до 200 градусів.
Щойно цвітна капуста і картопля стануть досить сухими на дотик, додайте одну столову ложку оливкової олії та вершкового масла і подрібніть суміш у пюре, додайте сіль та перець за смаком.
Фарш із індички з соусом перемішайте з горохом і вилийте суміш у форму для запікання. Поступово розподіліть суміш з індичого фаршу по дну форми, потім покладіть зверху суміш з цвітної капусти і картоплі.
Випікайте пиріг у духовці 30-40 хвилин, потім дайте йому охолонути 10-15 хвилин і подавайте.
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