"Картопляний" салат із цвітної капусти: здоровий рецепт без крохмалю та майонезу

Це здорова альтернатива знаменитої страви, яка підійде тим, хто стежить за своїм здоров'ям та фігурою.

Забудьте про майонез і крохмаль, приготуйте "картопляний салат" із цвітної капусти з грецьким йогуртом. Це буде не тільки смачно,а й дуже корисно.

Інгредієнти цвітна капуста 1 головка грецький йогурт неповна склянка сметана 2 ст. л. діжонська гірчиця 1 ст. л. яблучний оцет 2 ст. л. петрушка 3-5 гілочок кріп 3-5 гілочок селера 4 стебла зелена цибуля пучок мариновані огірки (корнішони) 3-5 шт. сіль свіжомелений чорний перець



1. Покладіть цвітну капусту у велику каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть, доки вона не стане м'якою, 8-10 хвилин.

2. Злийте воду з цвітної капусти та охолодіть її до кімнатної температури. Тим часом у середній мисці змішайте грецький йогурт, сметану, гірчицю, оцет, петрушку та кріп.

3. Додайте в миску цвітну капусту, селера, зелену цибулю та корнішони і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем.

4. Охолодіть салат не менше 1 години перед подаванням. Його можна приготувати за 1 день та зберігати в холодильнику до готовності для подавання.

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