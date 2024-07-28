"Картопляний" салат із цвітної капусти: здоровий рецепт без крохмалю та майонезу

Це здорова альтернатива знаменитої страви, яка підійде тим, хто стежить за своїм здоров'ям та фігурою.
Забудьте про майонез і крохмаль, приготуйте "картопляний салат" із цвітної капусти з грецьким йогуртом. Це буде не тільки смачно,а й дуже корисно.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 1 головка
- грецький йогурт
- неповна склянка
- сметана
- 2 ст. л.
- діжонська гірчиця
- 1 ст. л.
- яблучний оцет
- 2 ст. л.
- петрушка
- 3-5 гілочок
- кріп
- 3-5 гілочок
- селера
- 4 стебла
- зелена цибуля
- пучок
- мариновані огірки (корнішони)
- 3-5 шт.
- сіль
- свіжомелений чорний перець
1. Покладіть цвітну капусту у велику каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть, доки вона не стане м'якою, 8-10 хвилин.
2. Злийте воду з цвітної капусти та охолодіть її до кімнатної температури. Тим часом у середній мисці змішайте грецький йогурт, сметану, гірчицю, оцет, петрушку та кріп.
3. Додайте в миску цвітну капусту, селера, зелену цибулю та корнішони і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем.
4. Охолодіть салат не менше 1 години перед подаванням. Його можна приготувати за 1 день та зберігати в холодильнику до готовності для подавання.
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