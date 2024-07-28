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"Картопляний" салат із цвітної капусти: здоровий рецепт без крохмалю та майонезу

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
391
Час на прочитання
1 хв
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"Картопляний" салат із цвітної капусти: здоровий рецепт без крохмалю та майонезу

"Картопляний" салат з цвітної капусти / Фото: Credits

Це здорова альтернатива знаменитої страви, яка підійде тим, хто стежить за своїм здоров'ям та фігурою.

Забудьте про майонез і крохмаль, приготуйте "картопляний салат" із цвітної капусти з грецьким йогуртом. Це буде не тільки смачно,а й дуже корисно.

Інгредієнти

цвітна капуста
1 головка
грецький йогурт
неповна склянка
сметана
2 ст. л.
діжонська гірчиця
1 ст. л.
яблучний оцет
2 ст. л.
петрушка
3-5 гілочок
кріп
3-5 гілочок
селера
4 стебла
зелена цибуля
пучок
мариновані огірки (корнішони)
3-5 шт.
сіль
свіжомелений чорний перець


1. Покладіть цвітну капусту у велику каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть, доки вона не стане м'якою, 8-10 хвилин.

2. Злийте воду з цвітної капусти та охолодіть її до кімнатної температури. Тим часом у середній мисці змішайте грецький йогурт, сметану, гірчицю, оцет, петрушку та кріп.

3. Додайте в миску цвітну капусту, селера, зелену цибулю та корнішони і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем.

4. Охолодіть салат не менше 1 години перед подаванням. Його можна приготувати за 1 день та зберігати в холодильнику до готовності для подавання.

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