Картопляний тарт із сиром та шпинатом: цікавий рецепт

Цей картопляний тарт стане чудовою альтернативою традиційним пирогам чи запіканкам, особливо, якщо ви хочете чогось смачного без борошна.

На сторінці fatmagulkitchen поділилися незвичайним та смачним рецептом картопляного тарта зі шпинатом, сиром і морквою.

Інгредієнти Варена картопля 10-12 шт. Свіжий шпинат 500-600 г Морква 2 шт. Цибуля 1 шт. Тертий сир чедер 1 склянка Сіль Чорний перець Червоний мелений перець Яйця 2 шт. Молоко ½ склянки

Приготування:

Промийте картоплю та відваріть у підсоленій воді. Варіть, поки картопля стане м’якою. Після цього викладіть її у глибоку форму для запікання. За допомогою склянки чи миски розімніть картоплю до стану пюре, рівномірно розподіляючи її по дну форми. Збризніть пюре оливковою олією, додайте трохи солі та знову розімніть для кращої текстури. Посипте пюре рівним шаром тертого сиру чедер. На розігрітій пательні пасеруйте нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте натерту на тертці моркву та свіжий шпинат. Приправте овочі сіллю, чорним і червоним перцем до свого смаку. Тушкуйте на середньому вогні, поки шпинат не стане м’яким, а морква трохи не розм’якне. Розподіліть суміш рівномірно поверх картопляної основи та сиру. У мисці збийте яйця з молоком до отримання однорідної консистенції. Акуратно вилийте цей соус поверх овочів, щоб він рівномірно розподілився по всій поверхні. За допомогою виделки або ложки легкими рухами втисніть соус у шпинатно-морквяний шар. Поверх соусу посипте ще трохи тертого сиру чедер. Поставте форму у розігріту до 180°C духовку та запікайте до утворення золотистої скоринки, близько 20-25 хвилин.

Готовий тарт вийміть із духовки, дайте йому трохи охолонути. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.

Поради:

Для додаткового аромату можна додати до шпинатної начинки зубчик часнику чи трохи мускатного горіха.

Якщо бажаєте пікантнішого смаку, використовуйте різні види сиру — наприклад, пармезан або гауду.

Тарт можна зберігати у холодильнику до двох днів та розігрівати перед подачею.

Чи варто його називати картопляним тартом, вирішуйте самі, але спробувати цю страву обов'язково варто.

Смачного!

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