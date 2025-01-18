Картопляно-цибулевий тарт: незвичайний рецепт пирога

Якщо ви шукаєте цікавий рецепт, який поєднує прості інгредієнти та незабутній смак, цей картопляно-цибулевий пиріг — саме те, що потрібно.

На сторінці ameliezen_ поділилися рецептом пирога з карамелізованою цибулею, який неодмінно стане фаворитом вашого столу.

Інгредієнти Картопля Цибуля 2-3 шт. Крем-фреш або жирні вершки 196 г Часник 1 зубчик Шніт-цибуля Твердий сир 150 г Оливкова олія Сіль Перець Мускатний горіх Кленовий сироп 1 ст. л Бальзамічний оцет 1 ст. л Топлене масло 1 ч. л

Приготування:

Підготовка картопляної основи

Відваріть картоплю до стану, коли зубочистка легко проходить через неї. Головне — не переваріть, щоб картопля не стала водянистою. Розігрійте духовку до 200°C. Змастіть форму для пирога вершковим маслом. Викладіть картоплю у форму та ретельно розімніть, щоб отримати компактний та рівний шар. Для цього можна скористатися склянкою, обгорнутою в злегка змащений маслом папір для випікання — так картопля не прилипне та ви отримаєте ідеальну основу. Змастіть картопляний шар оливковою олією, приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Відправте форму до духовки на 20 хвилин, щоб основа злегка підрум’янилася.

Приготування карамелізованої цибулі

Тим часом наріжте цибулю тонкою соломкою. Розігрійте чайну ложку топленого масла на пательні. Додайте цибулю та обсмажте її до м’якості. Коли цибуля стане прозорою, додайте столову ложку кленового сиропу та столову ложку бальзамічного оцту. Зменшіть вогонь і готуйте цибулю ще 5 хвилин, поки вона не стане золотисто-коричневою та ароматною.

Зберіть пиріг

Вийміть картопляну основу з духовки. Змастіть основу густим крем-фрешем. Додайте зубчик часнику, попередньо натертий чи дрібно нарізаний. Викладіть карамелізовану цибулю поверх крему рівним шаром. Посипте пиріг тертим сиром. Для завершального штриха наріжте шніт-цибулю та розподіліть її зверху сиру. Поставте пиріг у духовку, розігріту до 200°C і випікайте до золотистої скоринки, поки сир не розплавиться та не зарум’яниться.

Поради:

Подавати пиріг найкраще гарячим, але навіть охолоджений він не втратить власного насиченого смаку.

Для додаткового аромату можете додати свіжий тим'ян або розмарин під час випікання.

Такий пиріг чудово поєднується з легким салатом із зелені чи склянкою сухого білого вина.

Картопляно-цибульний пиріг — це не просто смачно, але й красиво, адже золотистий сир та карамелізована цибуля створюють справжнє гастрономічне мистецтво.

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