Картопляно-цибулевий тарт: незвичайний рецепт пирога

Якщо ви шукаєте цікавий рецепт, який поєднує прості інгредієнти та незабутній смак, цей картопляно-цибулевий пиріг — саме те, що потрібно.
На сторінці ameliezen_ поділилися рецептом пирога з карамелізованою цибулею, який неодмінно стане фаворитом вашого столу.
Інгредієнти
- Картопля
- Цибуля
- 2-3 шт.
- Крем-фреш або жирні вершки
- 196 г
- Часник
- 1 зубчик
- Шніт-цибуля
- Твердий сир
- 150 г
- Оливкова олія
- Сіль
- Перець
- Мускатний горіх
- Кленовий сироп
- 1 ст. л
- Бальзамічний оцет
- 1 ст. л
- Топлене масло
- 1 ч. л
Приготування:
Підготовка картопляної основи
- Відваріть картоплю до стану, коли зубочистка легко проходить через неї. Головне — не переваріть, щоб картопля не стала водянистою.
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Змастіть форму для пирога вершковим маслом. Викладіть картоплю у форму та ретельно розімніть, щоб отримати компактний та рівний шар. Для цього можна скористатися склянкою, обгорнутою в злегка змащений маслом папір для випікання — так картопля не прилипне та ви отримаєте ідеальну основу.
- Змастіть картопляний шар оливковою олією, приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха.
- Відправте форму до духовки на 20 хвилин, щоб основа злегка підрум’янилася.
Приготування карамелізованої цибулі
- Тим часом наріжте цибулю тонкою соломкою.
- Розігрійте чайну ложку топленого масла на пательні. Додайте цибулю та обсмажте її до м’якості.
- Коли цибуля стане прозорою, додайте столову ложку кленового сиропу та столову ложку бальзамічного оцту.
- Зменшіть вогонь і готуйте цибулю ще 5 хвилин, поки вона не стане золотисто-коричневою та ароматною.
Зберіть пиріг
- Вийміть картопляну основу з духовки.
- Змастіть основу густим крем-фрешем.
- Додайте зубчик часнику, попередньо натертий чи дрібно нарізаний.
- Викладіть карамелізовану цибулю поверх крему рівним шаром.
- Посипте пиріг тертим сиром.
- Для завершального штриха наріжте шніт-цибулю та розподіліть її зверху сиру.
- Поставте пиріг у духовку, розігріту до 200°C і випікайте до золотистої скоринки, поки сир не розплавиться та не зарум’яниться.
Поради:
- Подавати пиріг найкраще гарячим, але навіть охолоджений він не втратить власного насиченого смаку.
- Для додаткового аромату можете додати свіжий тим'ян або розмарин під час випікання.
- Такий пиріг чудово поєднується з легким салатом із зелені чи склянкою сухого білого вина.
Картопляно-цибульний пиріг — це не просто смачно, але й красиво, адже золотистий сир та карамелізована цибуля створюють справжнє гастрономічне мистецтво.
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