Картопляно-яєчний тарт: швидкий рецепт

Цей тарт має у собі ніжність картопляної основи, багатство сирного смаку та свіжість шпинату та шинки. Легкість приготування дозволяє вам насолоджуватися кулінарним процесом без зайвих турбот, а результат неодмінно вразить навіть найвибагливіших гостей.
На сторінці ameliezen_ розповіли, як приготувати картопляний тарт – чудовий рецепт для тих, хто цінує безглютенові страви. Якщо ви шукаєте нові ідеї для вечірнього меню, цей рецепт стане чудовим вибором.
Інгредієнти
- Картопля
- 2 шт.
- Яйце
- 4 шт.
- Сіль
- Перець
- Тертий сир
- 40 г
- Крем-сир
- 2-3 ст. л
- Свіжий шпинат
- 2 жмені
- Шинка
- 2 скибочки
- Перець
- Спеції
Приготування
- Розігрійте духовку до 190°C.
- Натріть картоплю на маленькі скибочки. Розкладіть натерту картоплю на деко, попередньо застелене пергаментом.
- Яєчний жовток збийте з сіллю та перцем, після чого змастіть скибочки картоплі та щедро посипте тертим сиром.
- Випікайте у попередньо розігрітій духовці протягом 15 хв, поки краї не підрум’яняться.
- Коли основа набуде привабливого золотистого відтінку, акуратно вийміть пиріг із духовки. Обережно переверніть його та перекладіть у форму для пирога.
- Розбийте яйця прямо на основу, додайте крапельку крем-сиру, свіжий шпинат та скибочки шинки. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями, після чого акуратно загніть край млинця. Для додаткової ароматичної нотки, знову посипте тертим сиром.
- Поверніть тарт у духовку, встановлену на 180°C і випікайте ще 15-20 хв, поки сир не розплавиться та не набуде легкого підрум’яненого відтінку.
Нехай ця страва стане частиною вашого кулінарного "репертуару" та надихає вас експериментувати з інгредієнтами та створювати нові рецепти, які відображають ваш стиль та любов до здорової їжі.
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