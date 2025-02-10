Картопляно-яєчний тарт: швидкий рецепт

Цей тарт має у собі ніжність картопляної основи, багатство сирного смаку та свіжість шпинату та шинки. Легкість приготування дозволяє вам насолоджуватися кулінарним процесом без зайвих турбот, а результат неодмінно вразить навіть найвибагливіших гостей.

На сторінці ameliezen_ розповіли, як приготувати картопляний тарт – чудовий рецепт для тих, хто цінує безглютенові страви. Якщо ви шукаєте нові ідеї для вечірнього меню, цей рецепт стане чудовим вибором.

Інгредієнти Картопля 2 шт. Яйце 4 шт. Сіль Перець Тертий сир 40 г Крем-сир 2-3 ст. л Свіжий шпинат 2 жмені Шинка 2 скибочки Перець Спеції

Приготування

Розігрійте духовку до 190°C. Натріть картоплю на маленькі скибочки. Розкладіть натерту картоплю на деко, попередньо застелене пергаментом. Яєчний жовток збийте з сіллю та перцем, після чого змастіть скибочки картоплі та щедро посипте тертим сиром. Випікайте у попередньо розігрітій духовці протягом 15 хв, поки краї не підрум’яняться. Коли основа набуде привабливого золотистого відтінку, акуратно вийміть пиріг із духовки. Обережно переверніть його та перекладіть у форму для пирога. Розбийте яйця прямо на основу, додайте крапельку крем-сиру, свіжий шпинат та скибочки шинки. Приправте сіллю, перцем і улюбленими спеціями, після чого акуратно загніть край млинця. Для додаткової ароматичної нотки, знову посипте тертим сиром. Поверніть тарт у духовку, встановлену на 180°C і випікайте ще 15-20 хв, поки сир не розплавиться та не набуде легкого підрум’яненого відтінку.

Нехай ця страва стане частиною вашого кулінарного "репертуару" та надихає вас експериментувати з інгредієнтами та створювати нові рецепти, які відображають ваш стиль та любов до здорової їжі.

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