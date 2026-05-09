Рецепти
12
1 хв

Каша з чотирьох круп із грибами: рецепт оригінальної та корисної страви

Особливість приготування цієї простої і незвичайної каші в тому, що чотири крупи готуються в одному посуді одночасно. Це не тільки смачно, а й корисно.

Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Каша з чотирьох круп із грибами

Каша з чотирьох круп із грибами / © Credits

Каша з гречки, булгура, пшона та рису виходить розсипчаста та ситна, а для соковитості та аромату додайте обсмажені гриби, цибулю та моркву.

Інгредієнти

гречана крупа
100 г
булгур
100 г
пшоно
100 г
рис
100 г
печериці
350 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
2 шт.
вода
900 мл
олія
2 ст. л.
масло вершкове
20 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Гречку, булгур, пшоно, рис вимийте окремо, під проточною водою, до прозорості.

  2. Цибулю, моркву очистьте, цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку.

  3. Гриби промийте та наріжте на середні шматочки.

  4. У пательні на середньому вогні обсмажте гриби до випаровування рідини, додайте олію, вершкове масло, потім цибулю, моркву, посоліть і обсмажте до золотистого кольору.

  5. На дно каструлі викладіть рівним шаром гречану крупу, кожен шар крупи злегка посоліть і поперчіть, зверху рівним шаром розкладіть 1/3 частину обсмажених овочів.

  6. Потім шар булгуру, ще третина овочів, шар пшона і зверху овочі, що залишилися, верхній шар — рис.

  7. Акуратно влийте в каструлю окріп, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і готуйте на малому вогні 25-30 хвилин під закритою кришкою. Перед подаванням кашу перемішайте виделкою.

Поради:

  • Замість булгура можна використовувати перлову крупу, але її потрібно замочити на 6-8 годин.

  • Каструлю використовуйте з товстим дном.

