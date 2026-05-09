Каша з чотирьох круп із грибами: рецепт оригінальної та корисної страви
Особливість приготування цієї простої і незвичайної каші в тому, що чотири крупи готуються в одному посуді одночасно. Це не тільки смачно, а й корисно.
Каша з гречки, булгура, пшона та рису виходить розсипчаста та ситна, а для соковитості та аромату додайте обсмажені гриби, цибулю та моркву.
Інгредієнти
- гречана крупа
- 100 г
- булгур
- 100 г
- пшоно
- 100 г
- рис
- 100 г
- печериці
- 350 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- вода
- 900 мл
- олія
- 2 ст. л.
- масло вершкове
- 20 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Гречку, булгур, пшоно, рис вимийте окремо, під проточною водою, до прозорості.
Цибулю, моркву очистьте, цибулю наріжте на середні кубики, моркву натріть на велику тертку.
Гриби промийте та наріжте на середні шматочки.
У пательні на середньому вогні обсмажте гриби до випаровування рідини, додайте олію, вершкове масло, потім цибулю, моркву, посоліть і обсмажте до золотистого кольору.
На дно каструлі викладіть рівним шаром гречану крупу, кожен шар крупи злегка посоліть і поперчіть, зверху рівним шаром розкладіть 1/3 частину обсмажених овочів.
Потім шар булгуру, ще третина овочів, шар пшона і зверху овочі, що залишилися, верхній шар — рис.
Акуратно влийте в каструлю окріп, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і готуйте на малому вогні 25-30 хвилин під закритою кришкою. Перед подаванням кашу перемішайте виделкою.
Поради:
Замість булгура можна використовувати перлову крупу, але її потрібно замочити на 6-8 годин.
Каструлю використовуйте з товстим дном.