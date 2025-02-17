Катмер із сиром: рецепт хрумкої турецької випічки

Катмер із сиром – це випічка, яка поєднує простоту приготування та багатство смакових відтінків, перетворює звичайний сніданок на справжнє свято.
На сторінці fatmagulkitchen розповіли, як приготувати катмер на пательні з листкового тіста – ароматну та неймовірно смачну випічку, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Рецепт досить простий, але дарує справжнє задоволення, адже всього за кілька хвилин ви можете насолодитися чудовою турецькою випічкою із сиром.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- Сир чедер
Приготування
- Дайте тісту нагрітися до кімнатної температури. Це важливий етап, адже тепле тісто стає еластичнішим і легшим для роботи. Розкладіть його.
- Рівномірно розподіліть сир чедер по поверхні, після чого акуратно накрийте зверху листом тіста.
- За допомогою качалки обережно розкатайте тісто, формуючи однакову товщину, але щоб начинка залишалася всередині.
- Розігрійте пательню, додайте шматочок вершкового масла та викладіть підготовлений катмер.
- Готуйте на повільному вогні протягом 6–7 хв. Перевертайте випічку кожні 5 хв, щоб вона рівномірно підрум’янилася та мала золотистий відтінок.
Поради:
- Можете змінити начинку за власним бажанням, обравши інший сир.
- Замість сиру начинкою може бути мʼясо та гриби.
- Для виразнішого смаку додайте улюблену зелень та спеції.
Насолоджуйтеся процесом приготування, експериментуйте з начинками та діліться своїми кулінарними відкриттями з близькими. Спробуйте цей рецепт, і, можливо, він стане улюбленим у вашому домашньому меню.
Смачного!
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