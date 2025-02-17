Катмер із сиром: рецепт хрумкої турецької випічки

Катмер із сиром – це випічка, яка поєднує простоту приготування та багатство смакових відтінків, перетворює звичайний сніданок на справжнє свято.

На сторінці fatmagulkitchen розповіли, як приготувати катмер на пательні з листкового тіста – ароматну та неймовірно смачну випічку, яка здатна прикрасити будь-який стіл. Рецепт досить простий, але дарує справжнє задоволення, адже всього за кілька хвилин ви можете насолодитися чудовою турецькою випічкою із сиром.

Інгредієнти Листкове тісто Сир чедер

Приготування

Дайте тісту нагрітися до кімнатної температури. Це важливий етап, адже тепле тісто стає еластичнішим і легшим для роботи. Розкладіть його. Рівномірно розподіліть сир чедер по поверхні, після чого акуратно накрийте зверху листом тіста. За допомогою качалки обережно розкатайте тісто, формуючи однакову товщину, але щоб начинка залишалася всередині. Розігрійте пательню, додайте шматочок вершкового масла та викладіть підготовлений катмер. Готуйте на повільному вогні протягом 6–7 хв. Перевертайте випічку кожні 5 хв, щоб вона рівномірно підрум’янилася та мала золотистий відтінок.

Поради:

Можете змінити начинку за власним бажанням, обравши інший сир.

Замість сиру начинкою може бути мʼясо та гриби.

Для виразнішого смаку додайте улюблену зелень та спеції.

Насолоджуйтеся процесом приготування, експериментуйте з начинками та діліться своїми кулінарними відкриттями з близькими. Спробуйте цей рецепт, і, можливо, він стане улюбленим у вашому домашньому меню.

Смачного!

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