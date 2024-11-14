Кава з морозивом: рецепт смачного та ароматного десерта

Якщо ви шанувальник італійських десертів, то кава з морозивом – саме те, що вам потрібно для справжньої насолоди. Цей оригінальний десерт поєднує у собі ніжний смак морозива та аромат міцного еспресо.

Завдяки рецепту від AL Dante Channel ви легко приготуєте цю смакоту вдома та зможете здивувати себе та близьких.

Інгредієнти Ванільне морозиво 3 кульки Розтоплений шоколад Подрібнені горіхи (фісташки та арахіс) Цукерка з білого шоколаду Еспресо 1 порція

Приготування:

Для того, щоб ваш десерт був по-справжньому освіжаючим, розпочніть з охолодження чашки. Помістіть її в морозильник і залиште, поки вона не стане холодною – це підтримає прохолоду морозива навіть після додавання гарячого еспресо. Дістаньте чашку з морозилки та викладіть три кульки ванільного морозива. Використовуйте лопатку, щоб розгладити поверхню морозива, забезпечивши щільну та рівну текстуру. У центрі морозива зробіть круглий отвір. Розтопленим шоколадом обведіть край чашки та створіть красиве шоколадне обрамлення. Переверніть чашку догори дном і обережно занурте краї в подрібнені горіхи. Фісташки та арахіс чудово підходять для цього, адже вони додадуть не тільки приємну хрусткість, але й чудово поєднуються з шоколадом. В отвір, який ви зробили в центрі морозива, помістіть цукерку з білого шоколаду. Налийте порцію гарячого еспресо прямо в отвір над цукеркою. Гаряча кава почне розтоплювати морозиво, перетворюючи його в ніжний кремовий соус, а цукерка розтане, змішуючи смак білого шоколаду з ароматом кави.

Подавайте десерт одразу після додавання еспресо. Суміш гарячого еспресо та холодного морозива створює незабутнє поєднання смаків та текстур. Ви одразу відчуєте вершковий смак морозива, який плавно переходить в аромат міцної кави.

Поради:

Замість розтопленого шоколаду можна використати Нутелу.

Замість ванільного морозива можна використовувати вершкове чи пломбір.

Для шоколадного декору підійде як чорний, так і молочний шоколад – оберіть той, який вам до смаку.

Якщо хочете більш насичений горіховий смак, спробуйте додати фундук або мигдаль замість фісташок чи арахісу.

Використовуйте свіжозаварене еспресо, щоб зберегти максимально насичений аромат.

Цей десерт ідеально підійде для будь-якої пори року: взимку він подарує приємний контраст тепла та прохолоди, а влітку – освіжить і додасть сил. Кава з морозивом стане ідеальним завершенням обіду або легким десертом до вечері.

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