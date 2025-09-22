Кавові млинці: рецепт цікавого десерту

Кавові млинці instagram.com_tastystories.feed / © Instagram

Одним із найоригінальніших способів використати цей ароматний інгредієнт є приготування кавових млинців. Ця страва — справжня знахідка для поціновувачів ніжних текстур, тонких млинців та вишуканого аромату кави. А у поєднанні з морозивом і підсмаженим мигдалем — це гармонія смаків, яка перетворює звичайний сніданок або десерт на маленьке гастрономічне свято. Рецептом приготування цього десерту поділилися на сторінці Tasty Stories.

На відміну від класичних, кавові млинці мають ніжний кавовий відтінок у смаку та приємний золотаво-карамельний колір. Вони ідеально поєднуються з вершковим морозивом, горіхами, фруктами, шоколадним соусом чи навіть ягідним варенням.

Інгредієнти Молоко 1 л Яйця 2 шт. Борошно 350 г Рослинна олія 2 ст. л Кава (розчинна) 3 ст. л Вершкове масло Морозиво Мигдаль

Приготування

Змішайте каву з молоком. Якщо використовуєте розчинну, розчиніть 3 ст. л у 300 мл гарячого молока. Якщо заварну, просто відміряйте 300 мл готової кави та з’єднайте з рештою молока. Збийте молоко з яйцями, поступово додайте просіяне борошно, спершу половину, потім другу. Введіть олію та вимішайте до однорідності. Тісто має бути гладеньким і трохи рідким. Добре розігрійте сковорідку, змастіть її вершковим маслом. Вилийте половину черпака тіста, рівномірно розподіліть. Смажте з одного боку до рум’яних країв, переверніть і потримайте ще кілька секунд. Підсмажте мигдаль на сухій сковороді, подрібніть ножем. Викладіть млинець, додайте кульку морозива, посипте горішками. За бажанням полийте шоколадним соусом або медом.

Поради

Якщо хочете виразніший кавовий смак, використовуйте еспресо чи подвійно заварену каву.

Для ніжнішого варіанту замініть частину молока на вершки.

Якщо ви готуєте для дітей, можна використати безкофеїнову каву.

Морозиво легко замінити на грецький йогурт чи збиті вершки.

Кавові млинці — це універсальна страва, їх можна зробити як солодким десертом, так і «дорослішим» варіантом із шоколадним лікером чи карамеллю. Вони створюють атмосферу затишку, чудово смакують у поєднанні з чашкою кави чи чаю та допомагають відчути маленьке свято навіть у будні.

Тож наступного разу, коли захочете чогось особливого до сніданку чи кави з друзями, приготуйте кавові млинці. Це той випадок, коли кулінарний експеримент стає вашою новою улюбленою традицією.